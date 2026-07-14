Sprādzienbīstama atraduma dēļ Valmierā evakuē 40 iedzīvotājus.
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Šodien 10:06
Valmierā sprādzienbīstama atraduma dēļ no mājām evakuē 40 iedzīvotājus
Valmierā pirmdien, 13. jūlijā, rakšanas darbu laikā Graudu ielā tika atrasts sprādzienbīstams Otrā pasaules kara lādiņš, kā dēļ no tuvējām mājām tika evakuēti 40 iedzīvotāji.
Ņemot vērā iespējamo sprādzienviļņa rādiusu, atbildīgie dienesti norobežoja teritoriju un slēdza satiksmi Graudu ielas posmā no Ezera ielas līdz Annas ielai. Uz notikuma vietu tika izsaukti Nacionālo bruņoto spēku Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālisti.
Vēlāk speciālisti sprādzienbīstamo priekšmetu nogādāja drošā vietā neitralizēšanai, tādējādi novēršot iespējamos draudus.
Pēc operācijas pabeigšanas evakuētie iedzīvotāji varēja atgriezties savās dzīvesvietās, bet satiksme Graudu ielā tika pilnībā atjaunota.