Atklājas jaunas detaļas par Rojas tuvumā pazudušo ūdenslīdēju
Jūras spēki (JS) turpina Rojas tuvumā pazuduša ūdenslīdēja meklēšanas un glābšanas operāciju Baltijas jūrā, turklāt zināms, ka ūdenslīdējs ar biedriem niris pie kuģa vraka.
Svētdien Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs saņēma informāciju par pazudušu ūdenslīdēju aptuveni desmit jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Rojas.
Pirmdien JS informēja, ka saskaņā ar saņemto informāciju četru ūdenslīdēju grupa bija devusies niršanā pie kuģa vraka. Pēc niršanas trīs ūdenslīdēji veiksmīgi iznāca virspusē, savukārt viens ūdenslīdējs nav atrasts.
Nekavējoties sākta meklēšanas un glābšanas operācija. Tajā iesaistīti Jūras spēku patruļkuģis "P-07", meklēšanas un glābšanas laiva, Valsts robežsardzes kuģis "RK-29", Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku lidaparāts, Igaunijas meklēšanas un glābšanas helikopters, kā arī papildu Jūras spēku un Valsts robežsardzes resursi.
Turpmākajos meklēšanas darbos plānots iesaistīt arī zemūdens bezpilota aparātus, lai pārmeklētu kuģa vraku un apkārtējo teritoriju, kur niršanas vietā atrodas zvejas tīkli un citi zemūdens šķēršļi.
Atbalstu sākotnējos meklēšanas darbos sniedza arī jahta "Dalriada" un vairāki citi kuģi, kas atradās tuvākajā apkārtnē.
Meklēšanas un glābšanas operācija turpinās, pārmeklējot iespējamo pazudušā ūdenslīdēja atrašanās rajonu. Meklēšanas gaita tiek nepārtraukti izvērtēta, un meklēšanas darbi turpināsies atbilstoši situācijai.