Samazinātā PVN likme pārtikai devusi pirmos rezultātus, taču eksperti brīdina par izaicinājumiem
No 1. jūlija ieviestā samazinātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme četrām pārtikas produktu grupām jau devusi pirmos rezultātus – atsevišķām produktu kategorijām pieaudzis noiets, un ieviešana noritējusi bez būtiskiem sarežģījumiem, vēsta 360TV Ziņas.
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijā norāda, ka tirgotāji jaunajai kārtībai gatavojušies savlaicīgi, tāpēc pāreja bijusi veiksmīga. Pēc pirmajām aplēsēm pieaudzis pieprasījums pēc piena produktiem, kā arī vistas gaļas.
Vienlaikus pircēji arvien biežāk jautājot, kāpēc samazinātā PVN likme attiecas tikai uz nelielu daļu pārtikas produktu. Nozares ieskatā nākotnē būtu jāvērtē iespēja šo atbalstu paplašināt.
Tomēr eksperti brīdina, ka zemāks PVN nespēs pilnībā pasargāt patērētājus no pasaules tirgus ietekmes. Ja pārtikas cenas turpinās pieaugt starptautiskajos tirgos, sadārdzinājums būs jūtams arī Latvijā, lai gan mazākā apmērā.
“Mums ir jādomā par ekonomikas izaugsmi kopumā, lai šī ekonomiskā attīstība būtu un tad iedzīvotāju ienākumi augtu. Latvijā tās cenas tomēr ir augstas,” norāda Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs.
Aplēses liecina, ka samazinātā PVN likme valsts budžetā radīs aptuveni 32 miljonu eiro ieņēmumu samazinājumu. Ekonomisti pieļauj, ka šo iztrūkumu nāksies kompensēt, paaugstinot citus nodokļus vai PVN likmi precēm, uz kurām atvieglojums neattiecas.
Tikmēr pārtikas nozare uz situāciju raugās optimistiskāk, norādot, ka ietaupītā nauda paliks ekonomikā, jo iedzīvotāji to novirzīs citiem pirkumiem vai ikdienas vajadzībām.
Samazinātā PVN likme četrām pārtikas produktu grupām noteikta uz vienu gadu. Tirgotāji jau tagad pauž apņēmību rosināt šo iniciatīvu saglabāt ilgtermiņā un attiecināt uz plašāku pārtikas produktu klāstu.