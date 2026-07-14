Liktenīga neuzmanība vai apzināts solis? Atklājas jauna informācija par traģēdiju uz sliedēm Imantā. VIDEO
Sestdien Rīgā, Imantas apkaimē, zem pasažieru vilciena riteņiem pakļuvis 22 gadus vecs jaunietis, kurš no gūtajiem smagajiem miesas bojājumiem gāja bojā. Ņemot vērā notikuma apstākļus un aculiecinieku teikto, tiek pieļauts, ka traģēdija bijusi apzināta rīcība, vēsta raidījums "Degpunktā".
Vilciens notikuma vietai tuvojās no Babītes puses, kur sliežu ceļš tajā virzienā ir ļoti labi pārredzams. Neskatoties uz to, ka mašīnists cilvēku pamanīja, veica avārijas bremzēšanu un izmantoja skaņas signālus, negadījumu novērst neizdevās. To apstiprina arī notikuma vietā sastaptais aculiecinieks: "Es biju dārzā, dzirdēju ļoti skaļu signālu, tātad mašīnists brīdināja cilvēku."
Lai gan mediķi mēģināja atdzīvināt 22 gadus veco jaunieti, vilciena trieciens bija nāvējošs un dzīvību izglābt neizdevās. Negadījuma sekas bijušas īpaši smagas – kā vēsta raidījums, sadursmē jaunietim norauta roka, bet ķermenis aizlidojis vairākus metrus uz priekšu.
Atceries - tu neesi viens. Kur vērsties krīzes brīdī
Krīzes brīdī iedzīvotājiem ir pieejams diennakts Skalbes Krīžu tālrunis 67222922 (vai 27722292), kurš darbojas visu diennakti, un kurā iedzīvotājiem iespējams anonīmi izklāstīt savus pārdzīvojumus un saņemt esmocionālo atbalstu no īpaši apmācītiem speciālistiem. Tāpat visā Eiropas Savienībā iedzīvotājiem pieejams krīžu tālrunis 116123, kurā iespējams saņemt tūlītēju emocionālu atbalstu, vai arī veikt pierakstu pie sertificēta psihologa. Palīdzības tālrunis bērniem un pusaudžiem ir sekojošs: 116111.
"Ja Jums ir domas par pašnāvību, nekautrējieties par to runāt ar sev tuviem cilvēkiem un vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem - ģimenes ārsta, psihiatra, psihologa, psihoterapeita, krīzes centra speciālista vai sociālā darbinieka," aicina Nacionālais psihiskās veselības centrs. Biedrība “Saules zīmes” piedāvā atbalsta grupas cilvēkiem ar depresiju katru sestdienu un svētdienu. Kā arī sniedz privātas konsultācijas pacientiem un to tuviniekiem: tālr.26123019 (no plkst. 10.00 – 19.00).