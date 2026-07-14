Grādu vēsāks un gandrīz trīs reizes lietaināks: kāds bijis jūlija sākums Latvijā
Jūlija pirmā dekāde Latvijā bija grādu vēsāka par normu, savukārt nokrišņu daudzums sasniedza 289% no 1991.-2020. gada jūlija pirmo desmit dienu vidējā rādītāja, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.
Vidējā gaisa temperatūra mēneša sākumā bija +16,1 grāds jeb viens grāds zem normas. Viszemāk - līdz +7,9 grādiem - termometra stabiņš noslīdēja 7. jūlijā Jelgavas novērojumu stacijā, turpretī maksimālā temperatūra bija +28 grādi 1. jūlijā Daugavpilī.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji mēneša pirmajā dekādē bija 65,9 milimetri jeb 289% no normas. Lielākais nokrišņu daudzums - 112,8 milimetri - tika reģistrēts Ventspilī, kur norma pārsniegta seškārtīgi. Vismazāk lija Rēzeknē, kur nokrišņu summa sasniedza 15,7 milimetrus, un Rēzekne bija vienīgā novērojumu stacija valstī ar nokrišņu daudzumu zem normas.
Sausuma un mitruma rādītājs gan viena, gan trīs mēnešu periodā valsts lielākajā daļā bija normas robežās, bet Kurzemē tas norādīja uz mēreni mitru līdz ļoti mitru laiku, Ventspilī novērots ekstremāls mitrums.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums jūlija pirmajā dekādē bija 82% - no 77% Rīgā līdz 85% Rucavā un Saldū. Stiprākās vēja brāzmas - 23,2 metri sekundē - reģistrētas 6. jūlijā Liepājā.