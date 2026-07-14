Gaiss iesils līdz +27 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 06:59
Sinoptiķi brīdina par augstu UV starojumu un svelmi līdz +27 grādiem
Otrdien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.
Dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš. Gaiss sasils līdz +20..+25 grādiem, valsts austrumu un dienvidaustrumu daļā - līdz +25..+27 grādiem.
Rīgā saglabāsies zema nokrišņu varbūtība, mākoņu kļūs mazāk un vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem. Maksimālā gaisa temperatūra no +21 grāda pilsētas ziemeļos līdz +24 grādiem dienvidos.
Laikapstākļus ietekmē anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1016 hektopaskāliem Latgalē līdz 1021 hektopaskālam Kurzemē.
Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.