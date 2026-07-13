Mūžībā devusies ilggadējā Rīgas Teikas vidusskolas skolotāja Daina Stone
Mūžībā devusies ilggadējā Rīgas Teikas vidusskolas matemātikas skolotāja un direktores vietniece Daina Stone, sociālajā tīklā “Facebook” paziņojusi skola.
Viņa aizgāja mūžībā 12. jūlijā 71 gada vecumā.
Daina Stone Rīgas Teikas vidusskolai veltīja vairāk nekā 40 pedagoģiskā darba gadus. Viņa bija ne tikai izcila matemātikas skolotāja, bet arī vairāku izlaiduma klašu audzinātāja un ilgus gadus pildīja direktores vietnieces pienākumus.
Skolas kolektīvs viņu raksturo kā brīnišķīgu cilvēku, kolēģi un draugu, kura ar skolēniem un kolēģiem dāsni dalījusies savās zināšanās, sirsnībā un mīlestībā.
“Mēdz teikt, ka Teikai ir savs gariņš, sava īpašā aura un dvēsele. To veido un kopj cilvēki. Viena no tiem bija mūsu Daina,” teikts skolas paziņojumā.
Skola norāda, ka daudzas skolēnu paaudzes Dainas Stones stundās ieguvušas zināšanas visai dzīvei, savukārt viņas sirsnība un atbalsts paliks kolēģu un audzēkņu atmiņās. “Paldies, mīļā Daina! Lai gaismas, pateicības un mīlestības ceļš Tev mūžībā,” raksta Rīgas Teikas vidusskolas kolektīvs, izsakot visdziļāko līdzjūtību skolotājas ģimenei un tuviniekiem.
Atvadīšanās no Dainas Stones notiks 16. jūlijā plkst. 12 Tēraudlietuves ielā 3, Rīgā, Lielajā zālē.
Jauns.lv redakcija izsaka visdziļāko līdzjūtību Dainas Stones ģimenei, tuviniekiem, kolēģiem un bijušajiem audzēkņiem.