Dažas sekundes un sešas izdzisušas dzīvības: eksperts analizē traģisko nedēļas nogali uz Latvijas ceļiem
Aizvadītā nedēļas nogale uz Latvijas ceļiem izvērtās īpaši traģiska — vairākās smagās avārijās dzīvību zaudēja seši cilvēki, bet vēl vairāki tika ievainoti. Satiksmes eksperts Oskars Irbītis, analizējot negadījumu apstākļus, norāda uz bīstamām kļūdām, kas var maksāt dzīvību.
Likumsargi norāda, ka piektdien neilgi pirms plkst. 17 Bauskas novada Iecavas pagastā uz autoceļa Jelgava-Iecava notika frontālā sadursme starp "BMW" un "Renault" automašīnām. Ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudēja "BMW" pasažiere, 2008. gadā dzimusi jauniete. Fiziski cieta vēl piecas personas.
VP par notikušo sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi.
Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto informāciju notikuma vietā, izmantojot hidrauliskos instrumentus, atbrīvoti divi cilvēki. Trīs cilvēki no automašīnām izkļuva saviem spēkiem. Visi pieci nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem, vēl viens cilvēks gāja bojā.
Satiksmes eksperts Oskars Irbītis TV3 raidījumā "Degpunktā" secinājis, ka BMW automašīnas riepu tehniskais stāvoklis nav bijis pietiekami labs: "Riepas ir vienīgais, kas tur mūs pie ceļa. Mums var būt superauto, bet, ja riepas ir nodilušas un zem šīs normas, tad automobilis nav savācams."
Savukārt pēc vairākām stundām Zvārtavas pagastā, Valkas novadā, zem apgāzta kvadricikla tika atrasts bojāgājis 38 gadus vecs vīrietis.
Satiksmes eksperts Oskars Irbītis norāda, ka kvadricikli, lai gan ir populārs izklaides līdzeklis, proporcionāli reģistrēto transportlīdzekļu skaitam ir vieni no bīstamākajiem. Lai tos vadītu droši, nepieciešamas atbilstošas prasmes, turklāt īpaši riskanta ir braukšana pa nepazīstamiem ceļiem. Saduroties ar nelīdzenumu, sakni vai celmu, kvadricikls var viegli apgāzties. “Diemžēl statistika liecina par to, ka kvadricikls gāžas virsū savam vadītājam,” uzsver Irbītis.
Sestdienas rītā uz Tallinas šosejas Limbažu pagastā BMW sadūrās ar furgonu, un avārijā gāja bojā četri cilvēki. BMW atradās trīs Turcijas pilsoņi — 22, 41 un 56 gadus veci —, bet furgonu vadīja 40 gadus vecs vīrietis.
Sākotnējā informācija liecina, ka BMW braucis pārāk ātri, tā vadītājs zaudējis kontroli pār automašīnu un iebraucis pretējā joslā. Satiksmes eksperts Oskars Irbītis norāda, ka automašīnu smagās deformācijas un garās sānslīdes pēdas liecina par būtiski pārsniegtu ātrumu.