Policija un tuvinieki bezspēcīgi: sievieti Rīgas lidostā neizdodas atrunāt no lidojuma pie iespējamā krāpnieka Ganā
Tehnoloģiju eksperts un sabiedriskais aktīvists Elviss Strazdiņš Rīgas lidostā mēģinājis atrunāt kādu sievieti no došanās uz Ganu, kur viņa cerot satikt internetā iepazītu vīrieti. Strazdiņš uzskata, ka sieviete kļuvusi par ilgstošas romantiskās krāpniecības upuri.
Par notikušo viņš pavēstījis sociālajā tīklā “Facebook”, norādot, ka vīrietis esot no Nigērijas un jau ilgu laiku neatstājot sievieti mierā. Pēc Strazdiņa teiktā, sievietes tuviniekiem un policijai nav izdevies viņu pārliecināt atteikties no brauciena.
“Arī man neizdevās viņu atrunāt, bet vismaz viņa ieklausījās,” raksta Strazdiņš.
Viņš licis noprast, ka darbs ar konkrēto gadījumu turpināsies. Process, visticamāk, nebūšot ātrs, tomēr Strazdiņš paudis pārliecību, ka sievieti izdosies izkļūt no iespējamā krāpnieka ietekmes.
Strazdiņa ieraksts sociālajos tīklos izraisījis plašas diskusijas. Vairāki komentētāji dalījušies personīgā pieredzē par līdzīgām romantiskās krāpniecības shēmām. Tajās krāpnieki mēdz uzdoties par militārpersonām, ārstiem, naftas nozares darbiniekiem vai turīgiem vientuļajiem tēviem, kuri it kā nokļuvuši ārkārtas situācijā un pēkšņi lūdz finansiālu palīdzību.
Kāda komentētāja atklājusi, ka viņas māte savulaik ticējusi krāpniekam, nevis ģimenes brīdinājumiem, un rezultātā zaudējusi dzīvokli. Cita sieviete stāstījusi par cilvēku, kurš uzdevies par karavīru, taču sarakstē un telefonsarunās ģimene pamanījusi vairākas neatbilstības.
Daļa cilvēku pauda bažas, ka ārvalstīs sieviete varētu nonākt ne tikai finansiālā, bet arī fiziskā apdraudējumā. Izskanēja pieņēmumi par iespējamu cilvēku tirdzniecību, piespiešanu pārvadāt aizliegtas vielas vai citiem noziegumiem.
Vienlaikus daudzi komentētāji pret sievieti vērsās ar izsmieklu un pārmetumiem par lētticību. Citi savukārt aicināja nevainot iespējamo upuri, norādot, ka šādu shēmu īstenotāji izmanto rūpīgi izstrādātas psiholoģiskās manipulācijas un nereti mērķtiecīgi izvēlas cilvēkus, kuri jūtas vientuļi vai emocionāli ievainojami. “Jārok dziļāk – kas noved sievietes līdz tik izmisušam solim? Ne jau no labas dzīves viņa sper šo soli,” rakstīja kāda komentētāja.
Strazdiņa sekotāji viņam pateicās par iesaistīšanos un aicināja turpināt runāt par romantisko krāpniecību, cerot, ka konkrētais gadījums varētu kļūt par brīdinājumu arī citiem.