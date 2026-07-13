Atklātas jaunas detaļas par Daugavā pazudušo “Latvijas dzelzceļa” darbinieku; Valsts darba inspekcija sākusi pārbaudi
Valsts darba inspekcija sākusi pārbaudi saistībā ar nelaimes gadījumu uz Dzelzceļa tilta Rīgā, kur remontdarbu laikā Daugavā iekrita uzņēmuma “Latvijas dzelzceļš” darbinieks. Vīrietis joprojām nav atrasts, taču zināms, ka notikušo redzējuši vairāki cilvēki.
Daugavas akvatoriju posmā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam pārmeklēja divas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta laivas un kuteris. Meklēšanā tika izmantots arī eholots, tomēr pazudušo darbinieku atrast neizdevās. Piektdienas pēcpusdienā aktīvie glābšanas darbi tika pārtraukti.
Notikuma vietā sastaptie cilvēki LTV stāstīja, ka upē iekritis dzelzceļa darbinieks. Arī uzņēmums “Latvijas dzelzceļš” apstiprinājis, ka 10. jūlijā notikušajā negadījumā iesaistīts tā darbinieks. Uzņēmumā plašākus komentārus pagaidām nesniedz, jo turpinās notikušā apstākļu noskaidrošana.
Valsts darba inspekcijas pārbaudē īpaša uzmanība tiks pievērsta darba aizsardzības prasību ievērošanai. Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītāja Baiba Šilberga intervijā LTV pieļauj, ka darbinieks varētu būt nokritis no platformas, uz kuras veicis darbus augstumā.
Inspekcijai būs jānoskaidro, vai vīrietis bijis atbilstoši apmācīts un izmantojis nepieciešamos drošības līdzekļus, tostarp vai bijis piesprādzējies. “Jautājums ir, kāpēc tas notika. Iespējams, viņš nebija piesprādzējies, lai gan tas ir obligāts priekšnoteikums, strādājot augstumā,” norādīja Šilberga.
Viņa skaidroja, ka pašlaik notikušajam vēl nav iespējams piešķirt galīgo statusu. Kamēr pazudušais cilvēks nav atrasts, inspekcija nevar oficiāli noteikt, vai darbinieks guvis traumas vai gājis bojā.
Zināms, ka negadījumam ir liecinieki, kuru sniegtā informācija varētu palīdzēt noskaidrot notikumu secību un iespējamos darba drošības pārkāpumus.