Piecu dienu laikā studijām Latvijas augstskolās pieteikušies vairāk nekā 6000 cilvēku
Piecās dienās, kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām astoņās Latvijas augstskolās, saņemti 6065 pieteikumi, liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā.
No iesniegtajiem apstiprināti 3354 jeb 55,3% pieteikumu.
Pieteikties studijām var Latvijas Universitātē (LU), Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā (RZA), Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU), Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā.
Visvairāk studētgribētāju pieteikušies studijām LU, kur apstiprināti 10 217 pieteikumi studiju programmām. No tiem 2114 pieteikumos kāda no LU studiju programmām norādīta kā pirmā prioritāte.
Pēc LU seko RTU un LBTU, tomēr apstiprināto pieteikumu skaits šajās augstskolās ir ievērojami mazāks - attiecīgi 4101 un 1347.
Vismazāk pieteikumu apstiprināti RZA - 83, no tiem tikai divos kā pirmā prioritāte norādīta kāda no RZA studiju programmām.
No apstiprinātajiem pieteikumiem visvairāk to ir studijām LU studiju programmās "Ārstniecība", "Tiesību zinātne", "Psiholoģija", "Komunikācijas zinātne", "Biznesa vadība", "Datorzinātnes", "Pirmstiesas izmeklēšana", "Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas".
Starp populārākajām studiju programmām ir arī LBTU programma "Veterinārmedicīna" un RTU programma "Datorsistēmas".
Elektroniskā pieteikšanās portālā "Latvija.lv" turpināsies līdz 20. jūlijam, savukārt pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 14. jūlija līdz 20. jūlijam.
Pirmās kārtas rezultātus plānots paziņot 27. jūlijā pēc plkst. 11. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā būs jāapstiprina līdz 29. jūlija plkst. 16 portālā "Latvija.lv", kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgajā augstskolā.
Savukārt pretendenti, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši studiju vietu nevienā prioritātē vai būs saņēmuši provizorisku vietu zemākā prioritātē, no 27. jūlija līdz 29. jūlija plkst. 16 varēs pieteikties dalībai otrajā kārtā. Otrās kārtas rezultātus plānots paziņot 29. jūlijā pēc plkst. 17.
Pretendentu vietu konkursā nosaka konkursa rangs jeb iegūto punktu skaits. To aprēķinās pēc katras augstskolas un studiju programmas noteiktās formulas, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus un citus uzņemšanas kritērijus. Ar katras studiju programmas uzņemšanas konkursa formulu var iepazīties attiecīgās augstskolas mājaslapā.