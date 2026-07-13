Smiltenē turpinās pilsētas centra pārbūves darbi
Turpinot Smiltenes pilsētas centra attīstību, pilsētā noris vērienīgi infrastruktūras pārbūves darbi Baznīcas laukumā, Kalna ielā un daļā no Pils ielas.
Pēc projekta īstenošanas ieguvēji būs gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji, jo tiks sakārtota publiskā infrastruktūra un uzlabota pilsētvides kvalitāte.
Aktīvā būvdarbu fāze sākās 2025. gada 10. septembrī, kas tiek īstenota projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III kārta” ietvaros.
Pašlaik norisinās inženierkomunikāciju izbūves darbi, tostarp ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas un siltumapgādes sistēmas ierīkošana. Vienlaikus tiek izbūvēti elektroapgādes un datu tīkli, kā arī veikta bruģēšana vietās, kur tas jau ir iespējams.
Viens no izaicinājumiem ir siltumtrases izbūve Kalna ielas posmā. Lai veiktu šos darbus, ir nepieciešami papildu saskaņojumi un siltumapgādes sistēmas atslēgumi, kuru laikā iedzīvotājiem nav iespējams nodrošināt silto ūdeni. Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar Smiltenes novada pašvaldības būvinženieri, zvanot uz tālruņa numuru [ +371 28323729](tel:+371 28323729).
Projekta mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru Smiltenē, radot pievilcīgāku vidi gan esošajiem, gan jaunajiem uzņēmējiem. Projekta īstenošana sekmēs uzņēmumu konkurētspēju, veicinās ekonomisko aktivitāti un jaunu darbavietu radīšanu Smiltenes pilsētā.
Projekta kopējās izmaksas ir 1 918 732 eiro, no kurām attiecināmās izmaksas veido 1 769 903,52 eiro. Taisnīgās pārkārtošanās fonda finansējums ir 1 507 272,97 eiro. Smiltenes pašvaldības finansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 262 630,55 eiro, savukārt ārpusprojekta izmaksu segšanai – 140 767,36 eiro. Sadarbības partnera – SIA “Smiltenes NKUP” – privātās attiecināmās izmaksas ir 3 358,80 eiro, bet privātās ārpusprojekta izmaksas – 4 702,32 eiro.
Projektu plānots pabeigt līdz 2026. gada 31. decembrim.
Pateicamies iedzīvotājiem par sapratni un pacietību būvdarbu laikā. Apzināmies, ka pārbūves darbi var radīt īslaicīgas neērtības, tomēr to rezultātā pilsētas centrs un tā apkārtne kļūs par vel vienu sakārtotu un mūsdienīgu vietu, kas priecēs gan mūs pašus, gan pilsētas viesus.