Aizdomas par neskaidriem tēriņiem: Puntulis aptur Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansētu projektu
Kultūras ministrs Nauris Puntulis aptur biedrības “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” tiesības veikt jebkādas turpmākās finanšu darbības saistībā ar projekta “Sabiedrības daudzveidība un starpkultūru komunikācija profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošanu.
Kultūras ministrija(KM) kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda deleģētā iestāde ir saņēmusi informāciju no Iekšlietu ministrijas (IeM) un Finanšu ministrijas(FM) par biedrības projektā veikto revīziju, kas liecina par vairākiem būtiskiem pārkāpumiem projekta īstenošanā un nosacījumu izpildē. Projekta kopējā summa ir 249 000 eiro, no tiem jau apgūti 74 000 eiro, par finansējuma izlietojumu patlaban notiek pārbaudes.
Kā norāda FM veiktā revīzija, biedrība nevar skaidri nosaukt projekta dalībnieku atlases kritērijus, nav skaidrs izdevumu pamatojums, nav izsekojams un saprotams veikto apmācību apjoms un revīzijas secinājumos norādīts, ka pastāv arī bažas par to vai nav mākslīgi palielināts dalībnieku skaits projektā. Līdz ar virkni vēl citiem konstatētajiem pārkāpumiem ir iemesls, lai 100% apmērā pārtrauktu finansējumu. Revīzijā norādīts, ka IeM kā vadošajai iestādei un KM kā deleģētajai iestādei ir jānodrošina uzlabojumi projekta īstenošanā, izvērtējot biedrības “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” darbību un šajā laikā jāaptur projekta finansēšana no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.
Kultūras ministrs Nauris Puntulis: “KM biedrībai pieprasīs visus nepieciešamos dokumentus un informāciju, lai izvērtētu FM veiktās revīzijas konstatējumus un pieņemtu turpmākos lēmumus, līdz tam brīdim tiek apturēta asignējuma pilnvara. Tas nozīmē, ka biedrībai uzlikts pienākums pārtraukt veikt maksājumus no projekta norēķinu konta līdz turpmākam KM lēmumam.”
Kultūras ministrija līdz ar to ir izpildījusi IeM kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadošās iestādes uzdevumu apturēt iepriekš minēto finansējumu projektam.