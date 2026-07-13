Svētdienas vētra Latgales mežos lauzusi kokus un bloķējusi ceļus; iedzīvotājus aicina būt piesardzīgiem
Svētdienas pēcpusdienā vējgāzes skārušas AS "Latvijas valsts meži" (LVM) apsaimniekotās teritorijas Rēznas un Rušonas mežierīcības iecirkņos, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.
Patlaban apzināti vētras radītie bojājumi aptuveni 1500 kubikmetru apjomā. Spēcīgās vēja brāzmas izgāzušas un nolauzušas kokus, vietām bloķējot meža ceļus un stigas. LVM speciālisti turpina teritoriju apsekošanu, lai novērtētu postījumu apmēru un prioritāri organizētu meža ceļu atbrīvošanu un drošības pasākumus.
Uzņēmumā skaidro, ka pēc apsekošanas tiks plānoti turpmākie bojāto audžu sakopšanas darbi. LVM aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību, uzturoties vētras skartajās meža teritorijās, jo bojātie koki un to zari var radīt papildu apdraudējumu.
Kā vēstīts, svētdien Latvijas austrumos un dienvidaustrumos vietām piedzīvoti spēcīgi negaisi. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs par to izplatīja oranžās pakāpes brīdinājumu, kas bija spēkā līdz svētdienas vēlam vakaram.
LVM apgrozījums 2025. gadā bija 604,585 miljoni eiro, kas ir par 3,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 37,7% - līdz 206,73 miljoniem eiro. Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 525,989 miljoni eiro. LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.