Vairākās Rīgas ģimnāzijās klases jau nokomplektētas; pašvaldība nāk klajā ar lūgumu topošajiem vidusskolēniem
Galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. klasēs šobrīd uzņemti 3067 pretendenti, savukārt 657 pretendentam ir statuss "Uzaicinājums apstiprināts". Vienlaikus šonedēļ norisinās uzņemšana arī profesionālās izglītības iestādēs (tehnikumos), tādēļ turpinās pretendentu plūsma starp izglītības iestādēm, kas ietekmē uzņemšanas rindu virzību arī Rīgas pašvaldības skolās.
Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4515 unikālajiem pretendentiem jeb 85% no visiem pretendentiem. Līdz šim noraidīti 4170 uzaicinājumi, bet 17 520 uzaicinājumi anulēti. Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā klases ir praktiski nokomplektētas. Pēc uzņemto pretendentu un apstiprināto uzaicinājumu skaita tām seko Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija un Rīgas Valsts 3. ģimnāzija.
Uzaicinājumu izsūtīšana reģistrētajiem pieteikumiem turpināsies, kamēr uzņemšanas programmās būs nenokomplektētas klases. Uzņemšanas dati tiek izvērtēti katru dienu, un pašlaik vērojama pozitīva tendence – vairākās skolās klašu komplektēšana jau tuvojas noslēgumam.
Jāņem vērā, ka šonedēļ norisinās arī uzņemšana profesionālās izglītības iestādēs (tehnikumos), kas var ietekmēt uzņemšanas rindas virzību Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēs. Jau šobrīd datos var novērot, ka sākusies jauna plūsma, jauniešiem izvēloties stāties profesionālajās izglītības iestādēs.
Rīgas pašvaldība aicina vecākus un topošos vidusskolēnus pēc uzaicinājuma saņemšanas lēmumu par tā apstiprināšanu vai atteikšanu pieņemt savlaicīgi. Apstiprinot uzaicinājumu, pieteikumi zemākas prioritātes izglītības programmām automātiski dzēšas, savukārt pieteikumi augstākas prioritātes programmām saglabājas.
Savlaicīga lēmuma pieņemšana ļauj ātrāk virzīt uzņemšanas procesu un dod iespēju citiem pretendentiem savlaicīgāk saņemt uzaicinājumu uz izvēlēto izglītības programmu. Lai atvieglotu dokumentu iesniegšanas procesu, Rīgas pašvaldība ir informējusi mācību iestādes, ka dokumentus no topošajiem skolēniem ir jāpieņem ne tikai klātienē, bet arī elektroniski. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar attiecīgo skolu vai zvanīt uz Rīgas pašvaldības vienoto informatīvo tālruni 1201. Aktuālā informācija par uzņemšanu Rīgas pašvaldības skolās pieejama portālā izglitiba.riga.lv un izglītības iestāžu tīmekļvietnēs.