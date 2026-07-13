Pārbaudē konstatēts, ka vietnē tiek īstenota negodīga komercprakse.
Iedzīvotājus aicina uzmanīties no krāpniekiem - PTAC slēdz aizdomīgu interneta veikalu
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēmis lēmumu ierobežot piekļuvi interneta vietnei discoverazone.com. Pārbaudē konstatēts, ka vietnē tiek īstenota negodīga komercprakse, kas var radīt finansiālus zaudējumus Latvijas patērētājiem.
Vietnē latviešu valodā ar distances līguma starpniecību tika reklamētas un piedāvātas dažādas preces, tostarp pārvietojami gaisa kondicionieri. Īpaši paaugstināts risks patērētājiem pastāv karstā laikā, kad pieaug interese par šādu preču iegādi.
Galvenie konstatētie pārkāpumi:
- Slēpta identitāte un nav kontaktu: Vietnē nav norādīts preču pārdevējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese). E-pasta adreses izrādījās neeksistējošas, līdz ar to saziņa un pārkāpumu labprātīga novēršana nebija iespējama. Domēns reģistrēts 2025. gada 21. decembrī, slēpjot īpašnieku (norādīts tikai izstrādātājs “Distributed Growth s.o.o.”).
- Maldinošas metodes: Izmantoti paziņojumi, kas rada mākslīgu steigu un mudina iepirkties nepārdomāti (piemēram, "pieejami tikai pēdējie 7 kondicionieri", piegāde 24 stundu laikā). Reklāma izplatīta arī Facebook profilā “Smart Choise Finds”.
- Pazīmes, kas liecina par krāpniecību: Teksts latviešu valodā ir nekvalitatīvs, ar daudzām kļūdām. Vietnē nav pieejami distances līguma noteikumi un atteikuma tiesību veidlapa. Pretvīrusu programma AVG vietni identificējusi kā viltus interneta veikalu (fake e-store).
Izvērtējot lietas apstākļus, PTAC secināja, ka vietnes turpmāka darbība rada būtisku risku Latvijas patērētāju interesēm, tādēļ tika pieņemts lēmums vietni bloķēt. PTAC aicina patērētājus būt īpaši uzmanīgiem, iegādājoties preces nepazīstamos interneta veikalos. Pirms pirkuma veikšanas ieteicams pārliecināties par vietnes uzticamību un pārdevēja identitāti.