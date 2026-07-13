Daugavpilī atklās neparastu izstādi, kas ļaus ieraudzīt pasauli putnu acīm
No 1. līdz 31. augustam Daugavpils Kultūras pilī būs apskatāma kolumbiešu multidisciplinārā mākslinieka Serhio Mantijas Solera izstāde "Kolumbijas putnu krāsu atklāsmes – Revelaciones", kas apvieno mākslu, zinātni un mūsdienu tehnoloģijas, ļaujot ielūkoties pasaulē tā, kā to redz putni.
Izstāde ir daļā no mākslas projekta “Slēptās hromatiskās atklāsmes”, kurā tiek pētīta galvenā atšķirība starp cilvēka un putna redzi. Cilvēks apkārtējo pasauli uztver ar trīs veidu krāsu receptoriem, taču daudzas putnu sugas spēj saskatīt arī ultravioleto starojumu. Izmantojot digitālās tehnoloģijas, mākslinieks šo apslēpto krāsu pasauli pārvērš vizuāli uztveramos mākslas darbos.
"Slēptās hromatiskās atklāsmes” ir mākslas projekts, kas veltīts Kolumbijas putnu pasaulei – vienai no bagātākajām uz Zemes. Kolumbija ir valsts ar vislielāko putnu sugu daudzveidību pasaulē,” norāda Serhio Mantija Solers.
Kolumbijas Republikas Goda konsuls Roberts Binde atklāj, ka mākslinieka darbi ir prezentēti vairāk nekā 70 starptautiskās izstādēs visā pasaulē, tostarp “Dubai EXPO, Berlin Science Week” un “Beijing Design Week”. Pēc veiksmīgās izstādes Rīgā ekspozīcija turpina savu ceļu Latvijā un augustā būs skatāma Daugavpils Kultūras pilī, sniedzot iespēju ar to iepazīties arī Latgales iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.
Izstāde tapusi sadarbībā ar Kolumbijas vēstniecību Polijā, Kolumbijas Republikas Goda konsulātu Rīgā un digitālā mārketinga aģentūru “Ardor”. Tās mērķis ir iepazīstināt ar Kolumbijas bagāto dabu un bioloģisko daudzveidību, kā arī veicināt interesi par valsts kultūras un dabas mantojumu.
Papildu informācija par Serhio Mantijas Solera darbiem pieejama mākslinieka oficiālajā vietnē: www.sergiomantilla.co. Izstāde “Kolumbijas putnu krāsu atklāsmes – Revelaciones” Daugavpils Kultūras pils 1. stāva foajē būs apskatāma līdz 31. augustam.