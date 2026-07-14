VIDEO: “Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši” frakcijas pārstāve Jūlija Sohina Rīgas domes gaiteņos slapstās kopā ar notiesātu Kremļa propagandistu
Sociālajos tīklos ievietots video no 8. jūlija darba dienas Rīgas domē (RD), kur redzama visnotaļ iespaidīga aina – ar vienu no partijām, kuras darbojas pilsētas labā, draudzīgi, taču īpaši piesardzīgi sarunājas rūdītais Kremļa propagandists – Andrejs Solopenko.
Solopenko kopā ar “Suverēnās varas/Apvienības Jaunlatvieši” frakcijas deputāti Jūliju Sohinu domes telpās, sēdes starpbrīdī, pamanījis cits domnieks – Ansis Pūpols (NA). Par to bijušais žurnālists steigšus ziņojis iekš “X”.
“Vakar, 8. jūlijā, Rīgas domes sēdes starpbrīdī plkst. 17.38 pamanīju, ka vestibilā kopā ar deputāti Jūliju Sohinu ir kāds redzēts ģīmis. Ne Rīgas domē redzēts, bet kaut kādā krievu pasākumā,” sociālajos tīklos raksta Pūpols.
Pēcāk deputāts atminējies, ka domē redzētais ir bijis sociologs, skandalozās, bijušās eirodeputātes Tatjanas Ždanokas (LKS) kādreizējais palīgs, bijušais Kremļa propagandas resursa “Baltnews” redaktors Andrejs Solopenko.
Tiesa šim prokremliskajam aktīvistam, pēc nonākšanas Valsts drošības dienesta (VDD) redzeslokā, pērn par krievu sankcionētā propagandista Kiseļova apkalpošanu, tātad sankciju pārkāpšanu, piesprieda 280 stundas sabiedriskā darba.
Pūpols arī piefiksējis kā Sohina ar Solopenko, ieraugot, ka tiek filmēti, aši devušies kopā uz liftu. “Solopenko nav kandidējis ne pēdējās pašvaldību vēlēšanās, viņa vārds nav atrodams arī kandidātu sarakstā uz nākamo Saeimu. Kādus pakalpojumus bijušais “Baltnews” redaktors sniedza deputātei Sohinai, arī, starp citu, bijušajai eirodeputātes Ždanokas palīdzei, varam tikai minēt,” raksta domnieks.
Nevienam nekas neesot zināms par Sohinas tikšanos
Jūlija Sohina Rīgas domē tika ievēlēta 2025. gada pašvaldību vēlēšanās no saraksta “Suverēnā Vara” (SV)/“Apvienība Jaunlatvieši”. Lūdzām politiskajam spēkam, sniegt sīkākas ziņas par šo iespējamo tikšanos, uz ko SV pārstāvji norādīja, ka “ar Jūsu norādīto personu SV nav nekādas saistības”.
“Jūlija Sohina nav SV deputāte, viņa nav SV biedre, bet gan darbojas frakcijā SV/AJ”,” norāda “Suverēnās Varas” pārstāvji. Bet runājot par Sohinas iespējamo tikšanos ar bijušo "Baltnews" redaktoru Andreju Solopenko, SV uzsver, ka “par deputātes Jūlijas Sohinas tikšanos ar trešām personām mums nav informācijas, kā arī nevienam frakcijas kolēģim nav pienākums saskaņot savas tikšanās”.
Propagandas resursam “Baltnews”, kurā savulaik darbojās Solopenko, vēl 2019. gadā, pēc Ārlietu ministrijas (ĀM) sniegtās norādes par Eiropas Savienības (ES) sankciju nosacījumiem, Latvijā tika apturēta pieeja.
Gadu gaitā tas par Latviju un pārējām Baltijas valstīm bez īpaša filtra pārpublicēja visu veidu un absurda līmeņu viltus ziņas – sākot no pašmāju Kremļa aktīvistu viedokļiem, vēstures izpratni un beidzot ar savā skatījumā pasniegtām ziņām par aktuālajiem notikumiem Baltijā.
Arī virkne citu šī portāla redaktoru pēc Latvijas drošības dienestu iejaukšanās, ir bijuši spiesti virināt tiesas durvis un atbildēt likuma priekšā. Kā “baltnews.lv” īpašnieks ir norādīts Krievijas valsts propagandas resursu aģentūra “Rossija Segodņa”, kuras vadītājs Dmitrijs Kiseļovs jau gadiem ir iekļauts ES sankciju sarakstā.