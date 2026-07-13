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Šodien 15:35
Vai zini šo vīrieti? Policija meklē aculieciniekus incidentam veikalā Jūrmalā
Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību un aicina atsaukties lieciniekus vai cietušos saistībā ar incidentu Jūrmalā, kur kāds vīrietis veikalā fiziski ietekmējis un aizskāris vairākus apmeklētājus, tostarp mazgadīgu bērnu.
Negadījums noticis šā gada 12. jūnijā ap pulksten 18.29 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 16. Kāds 1970. gadā dzimis vīrietis, kurš bija ģērbies melnas krāsas kreklā ar baltu uzdruku, veica agresīvas un huligāniska rakstura darbības. Vīrietis ne tikai vārdiski aizskāra, bet arī fiziski ietekmēja vairākus veikala apmeklētjus. Starp cietušajiem ir arī mazgadīgs bērns.
Valsts policija aicina atsaukties šajā incidentā cietušās personas, kā arī ikvienu, kurš kļuva par notikušā aculiecinieku, zvanot darba dienās no pulksten 08.00 līdz 16.30 pa tālruņa numuru 67086664 vai 112.