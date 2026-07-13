Siltums turpināsies, taču vietām iespējams negaiss: prognoze otrdienai
Foto: LETA
Otrdien Latvijā saglabāsies patīkami silts un vasarīgs laiks.
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Siltums turpināsies, taču vietām iespējams negaiss: prognoze otrdienai

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Otrdien Latvijā saglabāsies silts laiks un vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.

Siltums turpināsies, taču vietām iespējams negaiss...

Tuvākajā diennaktī būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Dažās vietās īslaicīgi līs, vairāk lietus mākoņu būs pēcpusdienā, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Gan naktī, gan dienā vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļu puses. Nakts stundās šur tur veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +12..+18 grādiem, dienā tā sasniegs +22..+27 grādus.

Rīgā otrdien gaidāms neliels mākoņu daudzums, mākoņainākas debesis būs priekšpusdienā. Nokrišņi maz iespējami. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu vējam, gaisa temperatūra būs +18 grādi naktī un +24 grādi dienā.

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