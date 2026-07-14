Latviju un Lietuvu savieno moderns ūdenstūrisma projekts
Noslēgumam tuvojas vērienīgais pārrobežu projekts “WaterTour”, kura galvenais mērķis ir savienot Latvijas Zemgales un Lietuvas Aukštaitijas reģionus vienotā, drošā un modernā ūdenstūrisma maršrutā.
Ūdenstūrisms Latvijā ir viena no iecienītākajām vasaras aktīvās atpūtas formām. Lai piesaistītu šī “žanra” cienītājus, vairākas Latvijas un Lietuvas pašvaldības kopīgiem spēkiem, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, radījušas pilnvērtīgi attīstītu tūrisma ekosistēmu, kas aktīvās atpūtas cienītājiem piedāvā sakārtotu vidi un jaunas ceļošanas iespējas.
Droši un ērti
Īstenojot šo projektu, abās valstīs kopā ir pilnībā labiekārtotas 12 ūdenstūrisma vietas. Ceļotājiem tagad ir pieejamas modernas mobilās laipu sistēmas, ērtas laivu piestātnes un labiekārtotas atpūtas zonas upju un ezeru krastos. Īpaša uzmanība veltīta drošībai un navigācijai – 12 dažādos ūdenstilpju posmos uzstādītas vienotas informatīvās norādes un drošības zīmes. Tas palīdz laivotājiem vieglāk orientēties apvidū un laikus pamanīt potenciāli bīstamas vietas vai izkāpšanas punktus krastā.
Iespēja vietējam biznesam
Jaunā infrastruktūra nav tikai tehnisks uzlabojums – tā jau tagad kalpo kā spēcīgs dzinulis vietējai ekonomikai. Latvijas pusē, Aizkraukles un Jēkabpils novadā, sakārtotā piekrastes vide ir devusi impulsu vietējiem uzņēmējiem.
Upju krastos durvis vērušas jaunas pop-up kafejnīcas un ēdināšanas vietas, paplašinājušies laivu, SUP dēļu un cita ūdens inventāra nomas punkti. Projekts uzskatāmi pierāda, ka investīcijas dabas infrastruktūrā tiešā veidā stimulē mazo biznesu reģionos.
Ūdens vieno
Viens no būtiskākajiem projekta ieguvumiem ir kopīgas Zemgales un Ziemeļlietuvas ūdens tūrisma kartes “Ūdens tūrisma maršruti Zemgalē un Aukštaitijā” izveide, kurā apkopota informācija par 24 upēm un 84 maršrutiem. Karte piedāvā vienuviet pieejamu pārskatāmu informāciju par laivojamām upēm, maršrutu sarežģītības pakāpi, laivu nomas pakalpojumiem un drošības ieteikumiem. Šāds informācijas apkopojums līdz šim nebija pieejams un būtiski atvieglo ceļojumu plānošanu gan pieredzējušiem laivotājiem, gan ģimenēm ar bērniem un iesācējiem.
Aizkraukles novadam dalība projektā ir nesusi ļoti praktiskus uzlabojumus dabas tūrisma jomā. Pašvaldība darbu koncentrēja ap trim novada upēm – Daugavu, Mēmeli un Susēju –, kurās tika pētīts un pilnveidots laivošanas potenciāls. Jaunie maršruti ir pievienoti arī ūdenstūrisma mājaslapā “Upes Oga”, padarot tos pieejamus plašākam interesentu lokam.
Jēkabpils novadā ir veiksmīgi izstrādāta un pabeigta jauna Ūdens un piekrastes tūrisma stratēģija. Tā pirmo reizi definē Daugavas posmu kā vienotu kopumu, mudinot pašvaldības un uzņēmējus sadarboties, nevis konkurēt. Labanoras reģionālajā parkā atklāts jauns kājāmgājēju un velosipēdistu ērtībām domāts prāmis pār Aisetas ezeru, kas veicina videi draudzīgu tūrismu, kā arī vēsturiskās tradīcijas atdzimšanu.
Šī publikācija ir izveidota projekta LL-00134 "Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas-Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas" (WaterTour) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas programma 2021.-2027.gadam. Par tās saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības oficiālo nostāju.