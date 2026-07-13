Liepājā godināta simtgadniece Erna Āboliņa
Simto dzimšanas dienu nosvinējusi liepājniece Erna Āboliņa, kura arī 100 gadu vecumā nav zaudējusi možumu un dzīvesprieku.
Ernas kundze arī simts gadu vecumā joprojām pati rūpējas par ikdienas darbiem, lasa un ada bez brillēm, apmeklē koncertus un tic, ka ilga mūža noslēpums ir kustība, būšana cilvēkos un vēlēšana visiem labu.
Īpašajā dienā jubilāri mājās sveica Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, novēlot kundzei stipru veselību, prieku un vēl daudz skaistu mirkļu kopā ar kuplo ģimeni - diviem bērniem, četriem mazbērniem un sešiem mazmazbērniem. "Daudz laimes, Ernas kundze! Lai ik dienu netrūkst veselības, smaidu un mīļu cilvēku līdzās!"
Liepājas valstspilsētas pašvaldība atgādina, ka tā piešķir ikvienam iedzīvotājam, kas pārsniedz 100 gadu slieksni jubilejas pabalstu, ko iespējams saņemt arī katru nākamo dzimšanas dienu pēc simtgades sasniegšanas. "Ja jūsu ģimenē kādam tuvojas 100 gadu jubileja, aicinām par to informēt Liepājas Sociālais dienests," norāda pašvaldība.