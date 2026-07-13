Bērnu uzticību pircis ar dāvanām: rūdītam pedofilam Rīgā piespriež mūža ieslodzījumu
Rīgas pilsētas tiesa pagājušajā nedēļā kādam vīrietim par 16 seksuāla rakstura noziegumu izdarīšanu pret bērniem, kā arī par bērnu pornogrāfijas glabāšanu piespriedusi mūža ieslodzījumu un probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem, informēja prokuratūra.
Spriedumu varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Pēdējā reize, kad tiesa apsūdzētajiem par seksuāla rakstura noziegumiem pret bērniem piespriedusi mūža ieslodzījumu bija 2024. gada aprīlī. Toreiz Latgales rajona tiesa šādu soda mēru piesprieda kādam 32 gadus vecam vīrietim par seksuālu vardarbību pret savu mazgadīgo meitu un viņas izvarošanu, bet Zemgales apgabaltiesa sodīja 43 gadus vecu vīrieti par seksuālu vardarbību pret savu mazgadīgo meitu un viņas izvarošanu.
Pagājušajā nedēļā tiesā izskatītajā lietā apsūdzība liecina, ka vīrietis regulāri ciemojās pie cietušajiem, vedot saldumus un dāvanas bērniem, panāca labvēlīgu attieksmi pret sevi un ieņēma autoritātes pozīciju cietušo ģimenēs.
Laikā no 2007. gada vasaras līdz 2022. gada vasarai, vīrietis, izmantojot cietušo bezpalīdzības stāvokli, proti" apzinoties viņu vecumu un psihiskās veselības traucējumus, ilgstoši un vairākkārtēji veica seksuāla rakstura darbības ar piecām mazgadīgām un 16 gadu vecumu nesasniegušām personām viņu dzīvesvietās un savā lauku īpašumā.
Ar savām noziedzīgajām darbībām apsūdzētais apdraudēja cietušo dzimumneaizskaramību un tikumību, traucējot normālu fizisku un garīgu attīstību. Apsūdzētā darbības ir atstājušas būtiskas psiholoģiskas sekas, izkropļojot cietušo priekšstatus un uzvedību seksuālajā jomā.
Papildus tam apsūdzētais savā datorā glabāja bērnu pornogrāfiju. Apsūdzētais tika aizturēts un atrodas apcietinājumā kopš 2024. gada janvāra. Savu vainu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā viņš neatzina.
Vīrietis iepriekš jau bija notiesāts par analoģisku noziegumu izdarīšanu ar brīvības atņemšanu uz astoņiem gadiem un nosacīti pirms termiņa atbrīvots. Noziedzīgi nodarījumi izskatītajā lietā izdarīti nedzēstas sodāmības laikā.
Prokurore ir apmierināta ar apsūdzētajam piemēroto sodu. Tiesas piemērotais sods ir atbilstošs tam, kādu tiesā lūdza noteikt prokurore, turklāt samērīgs ar izdarīto noziegumu, cietušajiem radīto kaitējumu un paša apsūdzētā personību.