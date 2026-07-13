Latvijas Restorānu biedrības vadītājs Jānis Jenzis paziņo par jaunu un lielu dzīves izaicinājumu
Latvijas Restorānu biedrības (LRB) vadītājs Jānis Jenzis paziņojis, ka nolēmis iesaistīties politikā un gaidāmajās vēlēšanās kandidēs Andra Kulberga komandā "Apvienotajā sarakstā".
Par savu lēmumu Jenzis pavēstīja sociālajos tīklos, norādot, ka vēlas palīdzēt pieņemt valstiskus lēmumus, kas uzlabotu Latvijas iedzīvotāju labklājību un veicinātu valsts attīstību.
"Es gribu iesaistīties politikā, lai palīdzētu pieņemt labus, valstiskus lēmumus, lai kalpotu Latvijai, Latvijas attīstībai un vairotu katra tās iedzīvotāja labklājību," raksta Jenzis.
Viņš atzīst, ka lēmumu kandidēt ietekmējušas arī iepriekšējās sarunas ar nu jau mūžībā aizgājušo sievu Ilzi par to, kā uzlabot valsts pārvaldību, veselības aprūpi, izglītību un uzņēmējdarbības vidi. Jenzis norāda, ka jau 2019. gadā, iepazīstoties ar valsts budžeta veidošanas procesu, secinājis, ka Latvijā līdzekļu netrūkst, taču tie netiek izmantoti pietiekami saimnieciski.
Savā paziņojumā viņš pateicas draugiem un atbalstītājiem par sniegto atbalstu pēc sievas nāves, uzsverot, ka kopā ar meitu Annu cenšas pēc smagā zaudējuma veidot pilnvērtīgu dzīvi.
Jenzis uzsver, ka politikā vēlas izmantot savu ilggadējo pieredzi uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā darbā. Viņš ieguvis maģistra grādu publiskajā pārvaldē, ilgstoši vadījis Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, šobrīd ir Latvijas Restorānu biedrības prezidents, strādā par docentu Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, kā arī vada Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra fondu.
Jenzis kandidēs Rīgas vēlēšanu apgabalā no "Apvienotā saraksta", kur viņam piešķirts 4. kārtas numurs.