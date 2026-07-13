Rīgas osta kopā ar Baltijas partneriem attīstīs zemu emisiju risinājumus loču kuģiem
Rīgas brīvostas pārvaldes kapitālsabiedrība LVR Flote, kas ar savu kuģu floti nodrošina ostu tehnisko pakalpojumus, tostarp arī loču transfēru Rīgas ostā, ir uzsākusi dalību starptautiskā projektā PILOTech. Projekta mērķis ir samazināt loču kuģu radītās CO₂ emisijas un veicināt videi draudzīgāku kuģošanas pakalpojumu attīstību Baltijas jūras reģionā.
Projekts tiek īstenots ar Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas līdzfinansējumu, un tajā sadarbojas partneri no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas. Projekta vadošais partneris ir Tallinas Tehnoloģiju universitāte, bet kopā ar LVR Floti projektā piedalās Zviedrijas Jūras administrācija, Igaunijas Valsts flote, Somijas valsts loču pakalpojumu uzņēmums Finnpilot Pilotage Oy un Somijas lietišķo zinātņu augstskola Novia University of Applied Sciences.
Trīs gadu laikā projekta partneri kopīgi pētīs, testēs un izvērtēs inovatīvas zemu emisiju tehnoloģijas un darbības risinājumus loču kuģiem, ar mērķi samazināt to radītās CO₂ emisijas, vienlaikus saglabājot drošus un efektīvus pakalpojumus. Projekta ietvaros paredzēta arī pieredzes apmaiņa starp Baltijas valstu loču pakalpojumu sniedzējiem un kopīgu rekomendāciju izstrāde ilgtspējīgākai kuģošanas pakalpojumu attīstībai visā Centrālajā Baltijas jūras reģionā.
LVR Flote projekta ietvaros ieviesīs integrētu digitālo monitoringa sistēmu, kas ļaus analizēt loču kuģu ekspluatācijas datus, lai efektivizētu kuģu darbību, samazinātu degvielas patēriņu un CO₂ emisijas. Iegūtie dati kalpos par pamatu informētāku tehnisko un operacionālo lēmumu pieņemšanai, veicinot kuģu darbības efektivitāti un ilgtspējīgāku flotes attīstību.
LVR Flotes attīstības stratēģijā viens no galvenajiem virzieniem ir pakāpeniska pāreja uz videi draudzīgākiem un energoefektīvākiem kuģošanas pakalpojumiem. Dalība projektā PILOTech ļaus ne tikai ieviest modernus digitālos risinājumus un samazināt loču kuģu radītās emisijas, bet arī pārņemt citu Baltijas valstu pieredzi un kopīgi attīstīt ilgtspējīgus ostu pakalpojumus nākotnē.
Savukārt Rīgas ostai, kas ir lielākais transporta un loģistikas mezgls Latvijā, loču kuģu efektīvāka ekspluatācija nozīmēs mazākas CO₂ emisijas ostas akvatorijā, kā arī tīrāku gaisu Rīgai un ostai piegulošo apkaimju iedzīvotājiem. LVR Flote dalība PILOTech projektā ir vēl viens solis Rīgas ostas ceļā uz klimatneitrālāku, videi draudzīgāku un viedāku ostu.
Projekta kopējais budžets ir 2,7 miljoni eiro, no kuriem Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 2,2 miljoni eiro, un tas tiks īstenots līdz 2029. gada aprīļa beigām