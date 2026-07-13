Latvijā sākas vilku medību sezona - šogad atļauts nomedīt 400 dzīvniekus
Latvijā trešdien, 15. jūlijā, sāksies vilku un zeltaino šakāļu medību sezona, informēja Valsts meža dienests (VMD).
Šajā medību sezonā VMD noteicis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 400 dzīvnieku apmērā, sadalot to divās vilku apsaimniekošanas vienībās. Pēc šī apjoma izpildes vēl 10 vilkus pēc ikreizējas saskaņošanas var atļaut nomedīt postījumu novēršanai.
VMD sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" ir veicis vilku populācijas apsaimniekošanas un izplatības datu analīzi, kuras rezultāti liecina, ka vilku populācijas stāvoklis Latvijā ir stabils un medības to nepasliktina. Ņemot vērā šo informāciju, dienests 2026./2027. gada medību sezonā ir palielinājis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu līdz 400 dzīvniekiem. Šis apjoms tāpat kā iepriekšējā medību sezonā ir sadalīts "A" un "B" vilku apsaimniekošanas vienībās, nosakot tajās divus atsevišķus medību termiņus.
Dienestā norāda, ka "A" vienībā, kas aizņem lielāko daļu Latvijas teritorijas, vilku klātbūtne ir pastāvīga. "A" vienības teritorijā ir noteikts pieļaujamais vilku nomedīšanas pamatapjoms 330 indivīdu apmērā. Vilku medību termiņš "A" vienībā ir spēkā līdz šī apjoma izpildei, taču ne vēlāk kā līdz 31. martam.
Savukārt "B" vienībā vilku klātbūtnei ir gadījuma raksturs. "B" vienības teritorijā ir noteikts atsevišķs vilku nomedīšanas apjoms 70 indivīdu apmērā, bet vilku medību termiņš ir spēkā līdz šī apjoma izpildei, taču ne vēlāk kā līdz 31. decembrim.
Pēc pieļaujamā nomedīšanas apjoma izpildes VMD var atļaut nomedīt vēl 10 vilkus postījumu novēršanai un sabiedrības drošības un interešu aizsardzībai, medības ik reizi saskaņojot ar dienestu. Dienests patur tiesības samazināt nomedījamo vilku skaitu atbilstoši medību sezonas laikā iegūtajiem datiem par vilku populācijas stāvokli. Tāpat dienests medību sezonas laikā var noteikt citus vilku medību ierobežojumus.
Latvijā vilks ir īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apjomos, saglabājot labvēlīgu vilku populācijas stāvokli. VMD katru gadu nosaka vilku pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību platībās. Iepriekšējā medību sezonā apjoms tika noteikts 370 dzīvnieku apmērā, un tas tika izpildīts pilnā apmērā 2026. gada janvārī.
Dienestā atzīmē, ka vilku medību apjomu nepieciešams noteikt, domājot arī par lauku apvidu iedzīvotājiem un respektējot lauksaimnieku intereses. Ik gadu vilki uzbrūk mājlopiem, nodarot lopkopjiem finansiālus zaudējumus. Līdz šā gada 13. jūlijam VMD pārbaudījis informāciju par 24 vilku uzbrukumiem, kuros cietuši 67 mājdzīvnieki. Pagājušajā gadā dienests pārbaudīja informāciju par 82 vilku uzbrukumiem, kuros cietuši 372 mājdzīvnieki.
VMD aicina iedzīvotājus ziņot par vilku uzbrukumiem, jo tikai dienesta amatpersonu pārbaudīts uzbrukums tiek oficiāli atzīts par notikušu un kalpo par pamatu kvalitatīvāku lēmumu pieņemšanai.
Pēc VMD vērtējuma Latvijā patlaban mitinās ap 1400 vilku.
Tāpat 15. jūlijā sāksies arī zeltaino šakāļu medību sezona, kas turpināsies līdz sezonas noslēgumam 31. martā.
VMD informē, ka zeltainais šakālis ir Latvijas faunai neraksturīga suga un nelimitētais medījamais dzīvnieks. Šakālim ir noteikts tāds pats medību termiņš kā vilkam, jo arī vairošanās periods šakāļiem ir tāds pats. 2025./2026. gada medību sezonā VMD saņēmis informāciju par 43 zeltaino šakāļu nomedīšanu.
VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.