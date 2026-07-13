Balcia parūpēsies par drošu bezmaksas stāvvietu velosipēdiem un skrejriteņiem Prāta Vētras koncertā Liepājā
Viens no vasaras gaidītākajiem muzikālajiem notikumiem ir klāt – Prāta Vētras “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncerts 18. jūlijā notiks Liepājā, stadionā “Daugava”. Lai koncerta apmeklētāji uz pasākumu varētu nokļūt ērtāk, ātrāk un dabai draudzīgāk, apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmums Balcia nodrošinās apsargātu bezmaksas stāvvietu velosipēdiem, elektroskrejriteņiem un citiem pilsētas pārvietošanās līdzekļiem.
Balcia City Combo stāvvieta atradīsies Liepājas Jūrmalas parkā – pavisam tuvu koncerta norises vietai. Tā būs pieejama koncerta dienā no plkst. 16.30 līdz 01.00. Lai izmantotu stāvvietu, nepieciešams lejupielādēt Balcia mobilo aplikāciju, un tajā varēs atstāt ne tikai velosipēdus un elektroskrejriteņus, bet arī citus nelielus personīgos pārvietošanās līdzekļus vai mantas, ko nebūs atļauts ienest koncerta teritorijā. Pēc braucamā nodošanas apmeklētājs saņems numurētu aproci, kas nodrošinās, ka koncerta noslēgumā transportlīdzeklis tiek atgriezts tā īpašniekam. Rezervācija nav nepieciešama, tomēr vietu skaits stāvvietā būs ierobežots, tāpēc aicinām ierasties laicīgi.
Koncerta apmeklētāji varēs ne tikai droši novietot savus braucamos, bet arī pavadīt laiku atpūtas zonā un piedalīties interaktīvā spēlē Balcia mobilajā aplikācijā. Spēles dalībniekiem būs iespēja laimēt gan Balcia, gan Prāta Vētras īpašās balvas.
“Arī šogad aicinām koncerta apmeklētājus izvēlēties ērtus un videi draudzīgākus pārvietošanās veidus. Mēs vēlamies, lai došanās uz pasākumu ir ne tikai patīkama, bet arī droša – tāpēc nodrošinām vietu, kur savu braucamo var atstāt ar pārliecību, ka tas būs pasargāts līdz koncerta beigām,” saka Balcia Latvijas biznesa vadītājs Edgars Korzāns.
Balcia aicina visus koncerta apmeklētājus rūpēties par savu un citu drošību. Pirms došanās ceļā ieteicams pārbaudīt braucamā tehnisko stāvokli – īpaši bremzes un gaismas. Kā arī izvēlēties atbilstošu drošības aprīkojumu un iepriekš izplānot maršrutu. Atgādinām, ka elektroskrejriteņu un elektrovelosipēdu īpašniekiem ir nepieciešama OCTA apdrošināšana.