Cietuma darbinieks apsūdzēts par aizliegtu telefonu ienešanu ieslodzījuma vietā
Foto: Edijs Pālens/LETA
Rosina apsūdzēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu par neatļautu saziņas līdzekļu ienešanu cietumā.
Sabiedrība

Cietuma darbinieks apsūdzēts par aizliegtu telefonu ienešanu ieslodzījuma vietā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Iekšējās drošības birojs rosinājis kriminālvajāšanu pret Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu par neatļautu saziņas līdzekļu ienešanu un glabāšanu cietumā, informēja birojs.

Cietuma darbinieks apsūdzēts par aizliegtu telefon...

Birojs pirmstiesas izmeklēšanas gaitā guva pierādījumus tam, ka amatpersona ieslodzījuma vietā ienesa un glabāja neatļautus saziņas līdzekļus, to sastāvdaļas un priekšmetus, kas nodrošina saziņu.

Par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu, vai naudas sodu.

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Iekšējās drošības birojs

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