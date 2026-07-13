Rosina apsūdzēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu par neatļautu saziņas līdzekļu ienešanu cietumā.
Sabiedrība
Šodien 11:52
Cietuma darbinieks apsūdzēts par aizliegtu telefonu ienešanu ieslodzījuma vietā
Iekšējās drošības birojs rosinājis kriminālvajāšanu pret Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu par neatļautu saziņas līdzekļu ienešanu un glabāšanu cietumā, informēja birojs.
Birojs pirmstiesas izmeklēšanas gaitā guva pierādījumus tam, ka amatpersona ieslodzījuma vietā ienesa un glabāja neatļautus saziņas līdzekļus, to sastāvdaļas un priekšmetus, kas nodrošina saziņu.
Par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu, vai naudas sodu.