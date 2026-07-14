Ventspils aicina uz "Ghetto Games" festivālu
No 24. līdz 26. jūlijam Ventspilī jau 14. reizi notiks "Ghetto Games" festivāls – viens no lielākajiem ielu sporta un jauniešu kultūras notikumiem Eiropā. Trīs dienu garumā pilsētu piepildīs sporta sacensības, mūzika un aktivitātes visām paaudzēm.
Sportisti festivālā sacentīsies 20 sporta veidos, no 3x3 basketbola, futbola un florbola līdz BMX freestyle, skeitbordam, cīņu sportam, tenisam, disku golfam, e-sportam un daudzām citām aktivitātēm. Festivālā līdzās pasaules līmeņa sportistiem startēs arī jaunie talanti, kuri sper pirmos soļus ceļā uz starptautiskiem panākumiem.
Paralēli sacensībām darbosies bērnu zona ar atrakcijām, kustību spēlēm un aktivitātēm dažāda vecuma bērniem. Sadarbībā ar Bērnu aizsardzības centru notiks arī konference "Sarunu ceļojums", kur eksperti, pedagogi, vecāki un jaunatnes darbinieki diskutēs par jauniešu atkarību un uzvedības problēmām.
Tāpat "Ghetto Food Festival" visas nedēļas nogales garumā piedāvās plašu ielu ēdienu un dzērienu klāstu. Bet vakaros festivāla enerģija pārcelsies uz skeitparka skatuvi – piektdien uzstāsies Edgars Sniegs kopā ar Pēteri Upelnieku, bet sestdien par atmosfēru rūpēsies elektroniskās mūzikas apvienība "Might Delete Later".
"Ghetto Games" dibinātājs Raimonds Elbakjans aicina ikvienu tikties Ventspilī, uzsverot, ka šī gada programmā gaidāmi vairāki īpaši notikumi un pārsteigumi. Ieeja festivālā būs bez maksas, bet pilna programma pieejama "GGFEST" mājaslapā.