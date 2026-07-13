Jau nedēļas nogalē paredzēta Līvānu simtgade, taču daļa iedzīvotāju gaidīja vērienīgāku programmu
Līdz Līvānu simtgades svinībām atlikušas vien dažas dienas. Pašvaldība jubilejai sagatavojusi plašu divu dienu programmu ar koncertiem, sporta aktivitātēm un svētku gājienu, taču daļa iedzīvotāju atzīst, ka apaļajā jubilejā gaidījuši vērienīgāku programmu.
Jau 17. un 18. jūlijā tiks svinēta Līvānu pilsētas 100 gadu jubileja, kurai par godu pašvaldība sagatavojusi daudzveidīgu notikumu programmu dažādām paaudzēm un interesēm – no kultūras, sporta un mākslas līdz ģimeniskām aktivitātēm un Latgales viesmīlības baudīšanai.
Tomēr kā "Vidusdaugavas televīzijai" norāda vairāki iedzīvotāji, viņiem esot gribējies, lai programmā būtu iekļauts kas grandiozāks. “Man liekas, ka šogad šis svētki būs nedaudz savādāki nekā citus gadus, mēs gaidījām arī citus mūziķus,” televīzijai norāda Līvānu iedzīvotāja Viktorija. “Varbūt tāpēc arī nav šīs [svētku] sajūtas.” Arī Jānis norāda, ka viņam svētku sajūtas vēl neesot: "Tā ikdiena palikusi tik vienmuļa – darbs mājas, darbs mājas, tāpēc arī nav, bet es pieļauju, ka tuvosies svētki, tad parādīsies".
Vairāki iedzīvotāji arī norāda uz būvdarbiem, kas šovasar aizēno skatu uz pilsētu- šogad tiek atjaunots Zaļās un Rīgas ielas posmu segums, veikti vērienīgi remontdarbi gājēju tiltam pār Dubnu un apkārtējā teritorija. Rosība valda arī svētku kulminācijas vietā – Līvānu pussalā. “Gribētos, lai līdz visiem tiem svētkiem būtu sakārtotas ielas,” pauž Sandra. “Pietrūkst visā kā, pašas svētku sajūtas pietrūkst – kāds man transports, kādi ir trotuāri. Es eju un kratos,” saka Dzintra no Līvāniem. Vairāk skaties video!
Līvānu simtgades svētku programma:
17. jūlijs, ceturtdiena
- 09.00–16.00 – Atvērto durvju diena tautas lietišķās mākslas studijā "Dubna" (Sporta iela 5A).
- 10.00–12.00, 14.00–16.00 – Meistardarbnīca "Stikls un kulinārija" (Upes iela 7).
- 13.00 – Strītbols bērniem un jauniešiem (MJIC "Kvartāls").
- 13.00 – Ielu futbola 3x3 turnīrs bērniem.
- 17.00 – Kauss pludmales volejbolā sievietēm.
- 17.00 – Līvāniem veltīta vides objekta/fotozonas atklāšana (pie Līvānu stikla un amatniecības centra).
- 18.00 – Mūzikas vakars "Otto. Mūzika. Draugi" Līvānu novada Kultūras centrā.
- 19.00 – Labdarības futbola spēle "Reperi pret influenceriem" (MJIC "Kvartāls").
- 19.00 – Pasākums "Satiec savu biedrību" – informatīvie stendi un aktivitātes.
- 20.00 – Radošo darbnīcu kvartāls.
- 20.00 – Skulptūras "Līvānu stikla gars" atklāšana.
- 20.30 – Izstādes "Sapumpurots zars / Gaismas testaments" atklāšana.
- 21.30 – Amatierteātra izrāde "Augusts. Osedžas zeme".
- 22.00 – Grupas "Bukte" koncerts.
- 23.00–02.00 – DJ Rymnd.
18. jūlijs, piektdiena
- 06.00 – Līvānu novada kauss "Zelta zivtiņa" pludiņmakšķerēšanā.
- 07.00 – Rīta cēliens ar gongu skaņām.
- 09.00–16.00 – Senioru biedrības "Līvānu pīlādzis" rokdarbu un vaļasprieku izstāde.
- 09.00–13.00 – Valsts asinsdonoru centra izbraukums.
- 10.00–15.00 – Dienestu tehnikas, ekipējuma un ieroču paraugdemonstrējumi.
- 10.00–14.00 – Aktivitāšu zona bērniem un pieaugušajiem.
- 10.00–16.00 – Svētku tirgus.
- 10.00–16.00 – Tūrisma kvartāls.
- 11.00 – Motokluba "Quercus" un citu spēkratu parāde.
- 12.00 – Līvānu MTB maratons.
- 12.00 – Aukstās zupas degustācija kopā ar senioru biedrību "Līvānu pīlādzis".
- 12.00–19.00 – Izbraucieni ar kuģīti "Visvaldis" pa Daugavu.
- 13.00 – Kauss pludmales volejbolā vīriešiem.
- 13.00 – Putu ballīte.
- 18.30 – Svētku gājiena dalībnieku fotozona.
- 19.00 – Lielais svētku gājiens.
- 19.30 – Svētku vakara atklāšana, domes priekšsēdētāja uzruna un Līvānu Goda pilsoņu godināšana.
- 20.00 – Lielkoncerts "Gadsimta atspulgi Daugavas krastos" ar Līvānu amatierkolektīviem un Latvijā pazīstamiem māksliniekiem.
- 22.00 – IGO koncertprogramma "Atgriešanās Līvānos!"
- 23.00 – Lietuvas grupas "The Roop" koncerts.
- Pēc koncerta – Svētku uguņošana.
- 00.30–04.00 – Balle ar grupu "Zuši".