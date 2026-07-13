“Medicīna ir mans sirdsdarbs!" Pēc vairāk nekā 50 darba gadiem profesionālās gaitas noslēdz ķirurgs Dr. Jānis Šmits
Pēc 51 gada medicīnā 10. jūlijā profesionālās darba gaitas noslēdzis Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles ķirurgs Dr. Jānis Šmits.
Kā norāda ārstniecības iestāde, ķirurgs laikā kļuvis par vienu no pieredzējušākajiem ķirurgiem Talsu pusē, palīdzot vairāku paaudžu pacientiem un iemantojot kolēģu un pacientu cieņu.
1974. gadā pēc Rīgas Medicīnas institūta absolvēšanas un internatūras ķirurģijā Dr. Jānis Šmits uzsāka darbu Talsu slimnīcā, kurai palika uzticīgs visu savu profesionālo darba mūžu. Gadu gaitā viņš pilnveidoja zināšanas kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas ķirurģijā, asinsvadu ķirurģijā un dermatoloģijā, paralēli pildot arī valsts slimnīcas “Leprozorijs” galvenā ārsta pienākumus.
Visus šos gadus Dr. Šmits strādāja Talsu filiāles Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā, sniedzot palīdzību gan pieaugušajiem, gan bērniem. Viņš specializējās vēnu saslimšanu ārstēšanā, pārzināja reanimācijas pasākumus un visas karjeras laikā nepārtraukti sekoja līdzi medicīnas nozares attīstībai, regulāri papildinot savas zināšanas.
Pacienti un kolēģi Dr. Šmitu augstu novērtē ne vien par viņa profesionālo kompetenci, bet arī par cilvēcību, atsaucību un spēju saglabāt mieru sarežģītās situācijās. To pierāda arī 2024. gadā saņemtais Veselības ministrijas Atzinības raksts par ilggadēju, godprātīgu un kvalitatīvu darbu veselības nozarē un ieguldījumu sabiedrības veselības aprūpē.
Atskatoties uz profesionālās dzīves sākumu, Dr. Šmits stāsta, ka pirmā darba diena Talsu slimnīcā joprojām palikusi siltā atmiņā, jo jaunais kolēģis ticis ļoti sirsnīgi uzņemts. Savukārt visspilgtāk atmiņā iespiedusies 1997. gada Talsu traģēdija, kad viņš dežurēja slimnīcā un kopā ar mediķiem no dažādām ārstniecības iestādēm sniedza palīdzību cietušajiem.
Uz jautājumu, kas viņu medicīnā noturējis vairāk nekā piecas desmitgades, Dr. Šmits atbild vienkārši – pārliecība, ka izvēlēta pareizā profesija. “Medicīna ir mans sirdsdarbs, un vislielāko gandarījumu vienmēr sagādājusi apziņa, ka izdevies palīdzēt cilvēkiem,” saka ārsts. Ar sev raksturīgo humoru Dr. Šmits piebilst, ka vissvarīgākais esot laikus ierasties darbā.
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca paudusi pateicību Dr. Jānim Šmitam par vairāk nekā pusgadsimtu ilgu uzticību ārsta profesijai, par profesionalitāti, cilvēcību un nesavtīgām rūpēm par pacientiem. "Novēlam stipru veselību, daudz skaistu mirkļu un gandarījumu par paveikto!"