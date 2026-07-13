Atklājas jauna informācija par traģisko avāriju uz Jelgavas-Iecavas ceļa - bojā gājusi jauniete
Aizvadītajā piektdienā notikušajā traģiskajā avārijā uz Jelgavas-Iecavas ceļa dzīvību zaudējusi jauniete, informēja Valsts policija (VP).
Likumsargi norāda, ka piektdien neilgi pirms plkst. 17 Bauskas novada Iecavas pagastā uz autoceļa Jelgava-Iecava notika frontālā sadursme starp "BMW" un "Renault" automašīnām. Ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudēja "BMW" pasažiere, 2008. gadā dzimusi jauniete. Fiziski cieta vēl piecas personas.
VP par notikušo sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi.
Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto informāciju notikuma vietā, izmantojot hidrauliskos instrumentus, atbrīvoti divi cilvēki. Trīs cilvēki no automašīnām izkļuva saviem spēkiem. Visi pieci nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem, vēl viens cilvēks gāja bojā.
Kā informēja NMPD, trīs cilvēki negadījumā cietuši smagi, divi guvuši vieglas traumas un viens gājis bojā.