Rinkēvičs augstu novērtē Latgales uzņēmēju spēju pielāgoties mainīgajiem apstākļiem
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs darba vizītē Rēzeknē uzsvēra uzņēmēju spēju pielāgoties ģeopolitiskās situācijas radītajiem izaicinājumiem un apsprieda reģiona prioritātes — drošību, darbaspēku, mājokļus un izglītības jautājumus.
Piektdien darba vizītē Rēzeknē viesojās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš tikās ar pilsētas domes vadību, Rēzeknes un Latgales speciālo ekonomisko zonu pārstāvjiem, kā arī Rēzeknes Pilsētas Jauniešu domes pārstāvjiem.
Ar pilsētas vadību Valsts prezidents pārrunāja novada aktualitātes, civilās aizsardzības jautājumus, pašvaldības budžetu, uzņēmējdarbības vidi, kā arī vajadzības darbaspēka, mājokļu pieejamības un izglītības jomās. "Ir ļoti patīkami noslēgt visu Latvijas pašvaldību apmeklējumu sēriju tieši Latgalē un tieši Rēzeknē. Šeit gan no vietējiem cilvēkiem, gan uzņēmējiem, gan pašvaldības dzirdu nepārprotamu interesi veidot un attīstīt spēcīgu pilsētu un spēcīgu valsti," pauda Valsts prezidents.
"Tomēr varu saprast arī satraukumu, ko raisa dažādi, tostarp, dronu apdraudējumi. Diemžēl šādus riskus izslēgt nav iespējams, tomēr esmu pārliecināts, ka Latvijas valdība un atbildīgie dienesti izdarīs visu, lai mazinātu drošības riskus. Ir svarīgi arī pabeigt robežas izbūvi un aprīkot to ar tehnoloğiskajiem risinājumiem, kā arī spēcināt pašu Valsts robežsardzi gan finansiāli, gan ar cilvēkresursiem," norādīja Rinkēvičs.
Diskusijā ar Rēzeknes un Latgales speciālo ekonomisko zonu pārstāvjiem un reģiona uzņēmējiem analizēja darbaspēka pieejamību, investīciju piesaistes izaicinājumus Latgalē, kas ir arī Eiropas Savienības austrumu pierobeža, kā arī drošības un civilās aizsardzības tēmas.
“Uzņēmēji Rēzeknē un arī Latgalē kopumā īpaši saskaras ar sekām, ko radījusi Krievijas karadarbība Ukrainā, tai skaitā dronu incidenti. Tas izpaužas gan izmaiņās piegāžu ķēdēs, gan ražošanas izmaksās, gan, daļai diemžēl, arī pieprasījuma kritumā. Neskatoties uz izaicinājumiem, ļoti pozitīvi novērtēju uzņēmēju spēju pielāgoties mainīgajiem apstākļiem," pauda Valsts prezidents.
"Tikšanās ar speciālo ekonomisko zonu un reģiona uzņēmējiem ir būtiska, lai nepastarpināti dzirdētu reālajā pieredzē balstītu viedokli – kurus atbalsta instrumentus šie uzņēmēji jau izmanto un novērtē, kā arī identificētu jomas, kurās valsts varētu uzlabot atbalstu. Esam gandarīti par ikvienu uzņēmēju, kurš izvēlas investēt, paplašināt ražošanu un radīt jaunas darba vietas Latgalē. Viņu redzējums palīdz stiprināt uzņēmējdarbības vidi, aktualizējot risinājumus darbaspēka, mājokļu pieejamības un izglītības jomā,” norādīja Rinkēvičs.
Ar Rēzeknes Pilsētas Jauniešu domi Rinkēvičs pārrunāja šā gada pieredzi un ieguvumus, kad Rēzekne ir Latvijas jauniešu galvaspilsēta, jaunatnes politikas aktualitātes un iespējas jēgpilni iesaistīties demokrātiskajos procesos, tostarp vietējās kopienas attīstībā. Vizītes noslēgumā Valsts prezidents piedalījās Valsts robežsardzes koledžas izlaidumā un uzrunāja klātesošos.