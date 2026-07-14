Ilustratīvs foto. Lielākais interesentu skaits ir Rēzeknes sākumskolā, kur valodu apgūs 56 skolēni.
Novadu ziņas
Šodien 08:01
Trīs Rēzeknes skolās turpinās latgaliešu valodas apguve
2025./2026. mācību gadā latgaliešu valodu turpina apgūt skolēni trīs Rēzeknes skolās.
2025./2026. mācību gadā latgaliešu valodu turpina apgūt skolēni trīs Rēzeknes izglītības iestādēs – Rēzeknes sākumskolā, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā un Rēzeknes 5. pamatskolā. Latgaliešu valodas nodarbībās piedalās 136 skolēni.
Lielākais interesentu skaits ir Rēzeknes sākumskolā, kur valodu apgūs 56 skolēni. Rēzeknes 5. pamatskolā nodarbības apmeklē 42 skolēni, bet Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā – 38. Pašvaldība uzsver, ka latgaliešu valodas apguve veicina reģionālās identitātes un kultūras apziņas stiprināšanu, vienlaikus padziļinot skolēnu saikni ar Latgales kultūrtelpu.