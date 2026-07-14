Jelgavas Valsts ģimnāzija kļūs par vienu no pirmajām Mākslīgā intelekta līderu skolām Latvijā
Jelgavas Valsts ģimnāzija ir viena no 25 Latvijas izglītības iestādēm, kas atlasīta dalībai Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras iniciatīvā “Mākslīgā intelekta līderu skolu tīkls”. Dalība iniciatīvā apliecina skolas gatavību mērķtiecīgi ieviest inovatīvus risinājumus un veidot mūsdienīgu, uz nākotni vērstu mācību vidi.
Iniciatīvas mērķis ir līdz 2030. gadam veicināt, lai skolēni, pedagogi un izglītības iestāžu vadītāji kļūtu par prasmīgiem, atbildīgiem un drošiem mākslīgā intelekta lietotājiem. Vienlaikus tā palīdzēs pilnvērtīgi izmantot mākslīgā intelekta sniegtās iespējas mācību kvalitātes uzlabošanai un veicinās izpratni par riskiem, kas saistīti ar tehnoloģijām.
Dalības laikā Jelgavas Valsts ģimnāzijas komanda sadarbībā ar mākslīgā intelekta ekspertiem izstrādās un aprobēs skolas vajadzībām piemērotus MI risinājumus, piedalīsies mācībās, pieredzes apmaiņas vizītēs un profesionālās pilnveides aktivitātēs. Skola iesaistīsies arī pētniecībā, dalīsies pieredzē ar citām Latvijas izglītības iestādēm un uzņems kolēģus starpskolu vizītēs.
Rezultātā tiks radīti metodiskie materiāli, praktiski piemēri un profesionālās pilnveides saturs, kas būs pieejams arī citām Latvijas skolām. Tādējādi Jelgavas Valsts ģimnāzijas pieredze dos ieguldījumu visas valsts izglītības sistēmas attīstībā, sekmējot jēgpilnu, drošu un ētisku mākslīgā intelekta izmantošanu izglītībā. Atlasei tika saņemti 88 pieteikumi no izglītības iestādēm visā Latvijā. Ņemot vērā augsto interesi un iesniegto pieteikumu kvalitāti, sākotnēji plānoto 20 skolu vietā dalībai izvēlētas 25 izglītības iestādes.