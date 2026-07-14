Saulkrastos ceļ trauksmi par brīvsolī palaistiem suņiem pludmalē
Vasaras tveice un saulainās dienas uz Saulkrastu pludmali atvilina tūkstošiem atpūtnieku, tostarp ģimenes ar maziem bērniem. Tomēr ne visiem atpūta pie jūras izvēršas bezrūpīga un mierpilna – pašvaldība pēdējā laikā saņēmusi virkni iedzīvotāju sūdzību par publiskās vietās un pludmalē brīvsolī palaistiem suņiem.
Kā uzsver Saulkrastu novada pašvaldībā, vasaras sezonā pludmale ir pilna ar cilvēkiem, tāpēc savstarpējā cieņa un sapratne ir izšķiroši svarīga. Reaģējot uz saņemtajām sūdzībām, pašvaldība atgādina, ka publiskās vietās, tostarp pludmalē, suns obligāti jāved pavadā.
Tāpat jāatceras, ka Saulkrastu peldvietā "Centrs", Jūras parkā teritorijā un citās vietās, kur izvietotas speciālās zīmes - piktogrammas, ar suņiem atrasties nav atļauts. Peldvietā jāievēro Zilā karoga programmas noteiktās higiēnas un drošības prasības. Savukārt citviet Saulkrastu pludmalē ar suni drīkst uzturēties, ja tas tiek vests pavadā.
Pašvaldība uzsver, ka suņa īpašniekam ir pienākums rūpēties ne tikai par sava dzīvnieka labturību, bet arī par apkārtējo drošību, mieru un tīru vidi publiskajā telpā. Īpaši svarīgi ir ievērot piesardzību vietās, kur uzturas bērni vai notiek publiski pasākumi, kā arī vienmēr jānodrošina suņa ekskrementu savākšana. Suņu turēšanas un pastaigu kārtību nosaka gan valstī spēkā esošie normatīvie akti, gan Saulkrastu novada pašvaldības saistošie noteikumi.