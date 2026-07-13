Siltais laiks ilgi neturpināsies - sinoptiķi prognozē krasas pārmaiņas
Šonedēļ Latvijā gaidāms ļoti silts laiks, bet nākamnedēļ gaisa temperatūra pazemināsies, prognozē sinoptiķi.
Šajā darba nedēļā lielākoties spīdēs saule un tikai vietām īslaicīgi līs. Maksimālā gaisa temperatūra būs +23..+28 grādi, par kādu grādu zemāka temperatūra saglabāsies dažviet piekrastē. Naktīs termometra stabiņš noslīdēs līdz +12..+18 grādiem. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļu puses, piektdien tas iegriezīsies no dienvidiem.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm nedēļas izskaņā laikapstākļus noteiks ciklons, tādēļ daudzviet līs. Svētdiena, visticamāk, būs nedēļas vēsākā diena.
Nākamnedēļ biežāk līs un gaisa temperatūra pazemināsies, dažās dienās tā, iespējams, nepārsniegs +15..+20 grādus.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šīs nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma divus līdz trīs grādus virs normas, nākamā nedēļa varētu būt nepilnu grādu vēsāka nekā ierasts jūlijā, savukārt mēneša beigās un augustā caurmērā prognozēts silts laiks.