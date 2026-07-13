Slēgti vairāki autobusu reisi Saulkrastu novadā.
Novadu ziņas
Šodien 10:39
Saulkrastu novadā sašutums, ka izmaiņas transporta maršrutos notikušas bez sabiedrības apspriešanas
No šī gada 1. jūlija spēkā stājies VSIA “Autotransporta direkcija” (ATD) jaunais reģionālo autobusu maršrutu tīkls, kas Saulkrastu novada iedzīvotājiem atnesis nepatīkamu pārsteigumu – bez sabiedrības informēšanas slēgti vairāki būtiski autobusu reisi.
Pašvaldības ieskatā nav pieņemams, ka tik ievērojamas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir notikušas bez sabiedriskās apspriešanas un tā ir pieprasījusi ATD pārskatīt lēmumu par autobusu reisu samazināšanu.
Vienlaikus pašvaldība ir saņēmusi AS “CATA” piedāvājumu nodrošināt komercreisus maršrutā Rīga–Saulkrasti–Kursīši–Saulkrastu stacija un aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par papildu starppilsētu autobusu komercreisu nepieciešamību Saulkrastu novadā. AS “CATA” piedāvātie reisi:
- Rīgas AO plkst. 09.15 – Saulkrasti plkst. 10.18 – Vārzas plkst.10.40 – Saulkrastu stacija plkst. 11.10.
- Saulkrastu stacija plkst.14.00 – Vārzas plkst. 14.30 – Saulkrasti plkst. 14.56 – Rīgas AO plkst. 16.00.
Saulkrastu novada iedzīvotāji aicināti aptaujā izteikt viedokli gan par slēgtajiem reisiem un to nepieciešamību, gan par AS “CATA” komercreisu piedāvājumu. Aptaujas anketa ŠEIT