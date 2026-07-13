Ādažniekiem jau no jūlija vidus saruks maksa par atkritumu apsaimniekošanu
Ādažu novadā samazināsies maksa gan par nešķiroto, gan bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanu.
Kā skaidro uzņēmums SIA “Eco Baltia vide, izmaiņas saistītas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu nodošanas tarifa samazinājumu Pierīgas atkritumu poligonā “Getliņi EKO”. Turpmāk maksa par šo atkritumu noglabāšanu būs 67,50 eiro par tonnu (bez PVN) līdzšinējo 91,00 eiro vietā.
Kā norāda uzņēmumā, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksai jābūt 60% apmērā no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa. Līdz ar to poligona tarifa izmaiņas automātiski labvēlīgi ietekmē abu pakalpojumu izmaksas iedzīvotājiem.
Jau no 17. jūlija Ādažu novada iedzīvotājiem stāsies spēkā jaunais, samazinātais cenrādis:
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Nešķirotie sadzīves atkritumi: Jaunā maksa būs 33,32 eiro/m³ bez PVN (jeb 40,32 eiro/m³ ar PVN), kas ir kritums no iepriekšējiem 42,12 eiro/m³. Praksē tas nozīmē, ka privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24 m³ konteinera izvešana turpmāk izmaksās 9,68 eiro ar PVN – par 43 centiem mazāk nekā līdz šim.
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Bioloģiski noārdāmie atkritumi: Jaunā maksa būs 20,00 eiro/m³ bez PVN (jeb 24,20 eiro/m³ ar PVN), iepriekšējo 25,26 eiro/m³ vietā. Privātmājās iecienītākā 0,24 m³ bioloģisko atkritumu konteinera izvešana nu maksās 5,81 eiro ar PVN, ļaujot ietaupīt 25 centus par katru izvešanas reizi.
SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka iedzīvotāji var vēl vairāk samazināt savus izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu, aktīvi šķirojot atkritumus. Uzņēmums turpina attīstīt šķirošanas infrastruktūru, nodrošinot iespēju bez maksas nodot dažādu veidu atkritumus, tostarp iepakojumu, stiklu, tekstilizstrādājumus un elektrotehniku.