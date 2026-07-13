LVM veic lielāko pirkumu uzņēmuma vēsturē - par 26 miljoniem eiro iegādājas gandrīz 5000 hektāru meža
Pagājušās nedēļas nogalē Uzņēmumu reģistrā (UR) reģistrētas izmaiņas, ar kurām AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kļuvusi par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem uzņēmumu iegādei bija nepieciešama Ministru kabineta piekrišana, ko LVM saņēma š.g. 30. jūnijā.
Investīciju darījuma rezultātā LVM apsaimniekošanā nonāk gandrīz 5000 ha produktīvas meža zemes Ludzas novada Pasienes pagastā, kas stiprinās valsts mežu apsaimniekošanas ilgtspēju un ilgtermiņā nodrošinās papildu kvalitatīvas koksnes resursus Latvijas tautsaimniecībai.
Par kopējo investīcijas summu – 26,385 miljoniem eiro jeb vidēji 4500 eiro par vienu hektāru – ir iegādāta zeme 5800 ha platībā, no kuriem 4800 ha ir mežs. Iegādātajā meža īpašumā valdošās koku sugas ir egle (aptuveni 1600 ha), bērzs (aptuveni 1500 ha) un priede (aptuveni 600 ha), bet pārējās platībās aug citas koku sugas. Aptuveni 80 ha no meža platības ir aizsargājamās teritorijas. Savukārt vēl 600 ha ir lauksaimniecības zeme.
“Šis ir darījums ar liela mēroga ietekmi uz ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un arī drošību. Lielu meža platību apsaimniekošana nozīmē ilgstoši stabilu pieprasījumu pēc vietējiem pakalpojumiem, nodrošinot darbu Latvijas uzņēmumiem, stabilus ienākumus Latgales ģimenēm un lielāku saimniecisko aktivitāti Latvijas austrumu pierobežā. Īpaši nozīmīgi, ka šīs meža platības atrodas Latgalē – valsts klātbūtnes un saimnieciskās darbības stiprināšana šajā reģionā ir būtiska ekonomiskajai attīstībai un valsts drošībai. Jau tuvākajos gados šo mežu aktīva apsaimniekošana radīs labi atalgotas darbavietas vietējiem iedzīvotājiem un pasūtījumus Latvijas uzņēmumiem – mežkopībā, kokmateriālu sagatavošanā, transportā un citās saistītajās nozarēs. Katrs reģionā ieguldītais eiro nozīmē ne tikai investīciju mežsaimniecībā, bet arī ieguldījumu Latgales ekonomiskajā attīstībā,” stāsta Zemkopības ministrs Uldis Augulis.
Atbilstoši LVM ilgtermiņa mežsaimniecības plānam tiek prognozēts, ka šajās platībās mežsaimniecības cikla nākamajos 120 gados būs iespējams iegūt aptuveni 3,45 miljonus kubikmetru kvalitatīvas koksnes, kā arī enerģētisko šķeldu, sniedzot būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un neatkarības stiprināšanā. Iegādātajā īpašumā LVM turpmākajos gados mežā veiks mežaudžu kopšanu, meža aizsardzības pasākumus un citus mežsaimniecības darbus, lai palielinātu meža produktivitāti un audzētu meža kapitālvērtību, kā arī lai nodrošinātu meža resursu izmantošanu nākamajām paaudzēm.
LVM iepērk zemi no privātām un juridiskām personām jau kopš 2007. gada, taču šis ir lielākais pirkums uzņēmuma vēsturē, aptverot gandrīz 5000 hektāru vienā reģionā kompakti izvietotu mežaudžu. LVM mežsaimniecības eksperti ir veikuši rūpīgu īpašuma izvērtējumu, analizējot mežaudžu pašreizējo stāvokli, to attīstības potenciālu, novietojumu, pieejamību, saimnieciskos aprobežojumus un ekonomisko atdevi. Iegādātajā īpašumā galvenokārt atrodas produktīvas meža zemes ar kvalitatīvām dažāda vecuma mežaudzēm.
Darījuma strukturēšanā, risku novērtēšanā, padziļinātā izpētē un portfeļa cenas verifikācijā piedalījās SIA “ZAB Eversheds Sutherland Bitāns” un SIA “KPMG Baltics”. Meža nozarē Baltijas jūras reģionā ir ierasta prakse liela apmēra zemes iegādes darījumus kārtot kapitāldaļu pirkuma – pārdošanas veidā, nevis simtiem atsevišķu nekustamo īpašumu iegādē. LVM reorganizācijas ceļā veiks abu iegādāto uzņēmumu pievienošanu LVM.