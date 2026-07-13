Plaši spēki turpina pazudušā ūdenslīdēja meklēšanu Rīgas līcī
Foto: Edijs Pālens/LETA
Rīgas līcī starp Roju un Roņu salu meklē pazudušu ūdenslīdēju.
Sabiedrība

Plaši spēki turpina pazudušā ūdenslīdēja meklēšanu Rīgas līcī

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Pirmdien Rīgas jūras līcī starp Roju un Roņu salu turpinās svētdien pazuduša ūdenslīdēja meklēšana.

Plaši spēki turpina pazudušā ūdenslīdēja meklēšanu...

Svētdien ap plkst. 14 Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs saņēma informāciju par pazudušu civilo ūdenslīdēju aptuveni desmit jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Rojas. Meklēšana notika jau svētdien un turpinās arī pirmdien.

Meklēšanas darbos iesaistīti plaši spēki, tostarp civilie, atklāja Jūras spēkos. Par notikušo informācija nodota arī Igaunijas dienestiem.

Tēmas

Rīgas jūras līcisLatvijas Jūras spēkiRoja

Citi šobrīd lasa