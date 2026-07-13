Rīgas līcī starp Roju un Roņu salu meklē pazudušu ūdenslīdēju.
Sabiedrība
Šodien 10:19
Plaši spēki turpina pazudušā ūdenslīdēja meklēšanu Rīgas līcī
Pirmdien Rīgas jūras līcī starp Roju un Roņu salu turpinās svētdien pazuduša ūdenslīdēja meklēšana.
Svētdien ap plkst. 14 Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs saņēma informāciju par pazudušu civilo ūdenslīdēju aptuveni desmit jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Rojas. Meklēšana notika jau svētdien un turpinās arī pirmdien.
Meklēšanas darbos iesaistīti plaši spēki, tostarp civilie, atklāja Jūras spēkos. Par notikušo informācija nodota arī Igaunijas dienestiem.