Otrdien Pārdaugavā daudzviet nebūs karstā ūdens
Hidrauliskās pārbaudes laikā otrdien, 14. jūlijā Rīgā, Pārdaugavā, daudzviet nebūs karstā ūdens, informēja AS "Rīgas siltums" Stratēģiskās komunikācijas daļas vadītājs Ivo Valdovskis.
Uzņēmums otrdien veiks siltumcentrāļu "Imanta" un "Zasulauks" siltumapgādes zonā esošo siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi. Pārbaudes laikā Imantas, Zolitūdes, Iļģuciema, Grīvas, Dzirciema, Dzegužkalna, Āgenskalna, Zasulauka, Šampētera, Kalnciema, Daugavgrīvas, Trijādības ielu, Aleksandra Grīna bulvāra un Raņķa dambja apkārtnēs nebūs pieejams karstais ūdens.
Par plānoto siltumenerģijas padeves pārtraukšanu savlaicīgi informēti namu īpašnieki un apsaimniekotāji, kuru pienākums ir informēt dzīvokļu īpašniekus.
Iedzīvotāju drošībai, lai siltumtīklos radušos bojājumu gadījumā apkārtējā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs - zaļganas nokrāsas ūdens, pirms hidrauliskās pārbaudes to atdzesē līdz plus 45 grādiem, tāpēc karstā ūdens temperatūra pazemināsies jau šovakar.
Hidrauliskā pārbaude tiek veikta vienas dienas laikā. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau tās pašas dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiek atklāti siltumtīklu bojājumi.
"Rīgas siltuma" koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2025. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 31. martam, bija 208,386 miljoni eiro, kas ir par 10,1% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 20,6% un sasniedza 40,254 miljonus eiro.
Mātessabiedrības "Rīgas siltums" apgrozījums attiecīgajā periodā bija 208,381 miljons eiro, kas ir pieaugums par 10,1%, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 56,1% - līdz 35,081 miljonam eiro.
"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.