Rīgas zoodārza zilonis Radža varētu kļūt par Ginesa rekordistu
Savulaik Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā dzīvojušais Āzijas zilonis Radža varētu pēc nāves tikt iekļauts Ginesa rekordu grāmatā kā pasaulē garāko triekņu īpašnieks. Lai gan rekorda pieteikums iesniegts jau pirms vairākiem gadiem, oficiāls apstiprinājums joprojām nav saņemts, vēsta Latvijas Televīzija.
Pasaulē atzītais ziloņu pētnieks un dabas fotogrāfs Džordžs Diāns Balans norāda, ka pēc 2023. gadā veiktajiem mērījumiem Radžas trieknis sasniedzis 3,28 metru garumu, pārspējot līdzšinējo pasaules rekordu – 3,01 metru, kas piederēja Taizemes karaļa kolekcijas zilonim.
Lai iegūtu starptautiski atzītus mērījumus, pērn Radžas triekni ar 3D skenēšanas tehnoloģiju izmērīja arī Rīgas Tehniskās universitātes speciālisti. Mērījumi apstiprināja, ka tas ir garākais zināmais Āzijas ziloņa trieknis pasaulē.
Pētnieks Ginesa rekordu grāmatai dokumentus pirmoreiz nosūtīja 2023. gada maijā, bet šā gada janvārī iesniedza atkārtotu pieteikumu. Tomēr atbilde joprojām nav saņemta. Balans paudis neizpratni par ieilgušo procesu, uzsverot, ka šādam rekordam ir nozīme ne tikai sabiedrībai, bet arī zinātnieku kopienai.
Radža Rīgas zoodārzā dzīvoja no 1974. līdz 2003. gadam un bija viens no zoodārza iemīļotākajiem iemītniekiem. Vēlāk viņš tika pārvietots uz Nīderlandi, kur nomira 2013. gadā. Rīgas zoodārzā viņam veltīta īpaša ekspozīcija.