Apsver Vanšu tilta slēgšanu privātajam transportam
Plānojot satiksmes organizāciju gaidāmo Vanšu tilta remontdarbu laikā, tiek apsvērta iespēja uz lielāko būvdarbu laiku slēgt šo satiksmes pārvadu privātajam transportam, vienlaikus ieviešot jaunus "park & ride" laukumus Daugavas abās pusēs, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" pastāstīja Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P).
Viņš uzsvēra, ka remontdarbi, kas jūtami ietekmēs satiksmi pār Vanšu tiltu, tiks sākti ne agrāk par nākamā gada beigām, tāpēc vēl ir gana daudz laika, lai kārtīgi pārdomātu, kā vislabāk organizēt satiksmi būvdarbu laikā, un noslīpētu šo plānu līdz vissmalkākajai niansei.
Pagaidām Vanšu tilta remontdarbu satiksmes organizācijas plāna izstrāde vēl nav finiša taisnē, tādēļ pašvaldība nenāk klajā ar paziņojumiem, tomēr ticama ir versija, ka uz lielāko būvdarbu laiku Vanšu tilts privātajam transportam tiks slēgts pavisam, atstājot iespēju šo satiksmes pārvadu šķērsot tikai operatīvajam un sabiedriskajam transportam, atklāja Kleinbergs.
Lai kompensētu apgrūtinājumus, ko tas radīs, tiekot plānots abās Daugavas pusēs uz laiku ieviest jaunus "park & ride" laukumus, kuros autovadītāji varētu atstāt savus transportlīdzekļus, lai pārsēstos sabiedriskajā transportā, un otrādi. "Park & ride" laukumu izveidei tiek apsvērtas teritorijas pie Preses nama, pie tirdzniecības centra "Olimpia", kā arī pie "BT 1" izstāžu halles Ķīpsalā. Tāpat šim mērķim varētu izmantot Zemkopības ministrijas teritoriju Pārdaugavā un, iespējams, arī tirdzniecības centra "Spice" autostāvvietas, informēja Rīgas mērs.
Pēc Kleinberga teiktā, pašvaldība iespējamos risinājumus vērtē daudzpusīgi, tajā skaitā tiek apzināti uzņēmēji, kuru darbību visbūtiskāk ietekmēs Vanšu tilta remonts, kā arī no rudens šim nolūkam tiks ievākti mobilie dati par iedzīvotāju pārvietošanos, kas varētu palīdzēt pieņemt kvalitatīvākus lēmumus par satiksmes organizāciju Vanšu tilta remontdarbu laikā.
Kopumā gaidāmās satiksmes organizācijas izmaiņas Vanšu tilta remonta laikā noteikti būs ievērojamas, un pie tā tiekot strādāts ļoti kompleksi. Kā sacīja Rīgas mērs, Vanšu tilta remonta nelabvēlīgo seku mazināšanai izveidotā darba grupa par padarīto regulāri atskaitās gan viņam, gan pašvaldības izpilddirektoram. "Šeit sagatavošanās darbi notiek ļoti nopietni," rezumēja Kleinbergs.
Kā ziņots, Rīgas pašvaldība noslēgusi līgumu par Vanšu tilta projektēšanu un būvniecību.
Konkursā par Vanšu tilta pārbūvi uzvarēja piegādātāju apvienība "Vanšu tilts", solot veikt darbus par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Apvienībā ietilpst SIA "Hanza Construction Group", SIA "Tilts" un SIA "Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T"".
Otrs pretendents konkursa iznākumu apstrīdēja Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), taču IUB šīs pretenzijas atzina par nepamatotām.
Vanšu tilta remontam 2026. gadā nepieciešami līdz 6,7 miljoni eiro, 2027. gadā - līdz 42 miljoni eiro un 2028. gadā - līdz 35,76 miljoni eiro.
Vanšu tilta kopējais garums ir 593,6 metri, galvenā pilona augstums sasniedz 108,7 metrus. Projekts paredz atjaunot asfalta segumu brauktuvei, izbūvēt dalītu gājēju zonu un veloinfrastruktūru. Gājēju ietvju platums vienā tilta pusē ir paredzēts 1,7 metri, otrā - 1,9 metri. Tilta margas tiks atjaunotas iepriekšējā augstumā - 1,3 metri.
Projektā paredzēta arī vanšu nomaiņa. To kopējais svars būs 385,5 tonnas. Paredzēta arī jaunu aizsargapvalku uzstādīšana esošajām un jaunajām vantīm 3084 metru garumā, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa izturību un aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi.
Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, piemērojot "projektē un būvē metodi", kas paredz, ka viens uzņēmējs veic gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu izpildi, nodrošinot vienotu pieeju, darbu saskaņotību un atbildību visā līguma izpildes laikā.
Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojusi - par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji.