Remontdarbi.
Sabiedrība
Šodien 07:50
Daugavpilī ieviesti vairāki satiksmes ierobežojumi
No šodienas Daugavpilī ieviesti vairāki satiksmes ierobežojumi, informēja pilsētas pašvaldība.
No plkst. 8 būs spēkā satiksmes ierobežojumi 18. novembra un Ventspils ielas krustojumā. Tie būs spēkā līdz trešdienas plkst. 18.
Šajā laikā plānots veikt ūdens uztveres ierīces demontāžu un atjaunot asfalta segumu. Tāpēc transporta kustībai 18. novembra ielā tiks slēgta viena braukšanas josla.
Savukārt līdz 21. jūlijam Saules ielas posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai un Krāslavas ielas posmā no Saules ielas līdz Rīgas ielai maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 30 kilometri stundā. Uz brauktuves var atrasties specializētā tehnika, kas transportlīdzekļu vadītājiem būs jāapbrauc atbilstoši uzstādītajām ceļa zīmēm.
Tuvumā esošajos caurbraucamajos pagalmos darba dienās no plkst. 8 līdz 17 būs aizliegts apstāties un stāvēt.