Novērsti 80 pērkona negaisa izraisīti elektrotīkla bojājumi
Svētdienas, 12. jūlija, pēcpusdienā Latvijas austrumu daļu sasniedza spēcīgi pērkona negaisi ar krasām vēja brāzmām, radot elektroapgādes traucējumus. AS "Sadales tīkls" operatīvie darbinieki pastiprinātā režīmā strādāja pie elektrotīkla bojājumu novēršanas, darbus nepārtraucot arī naktī – no 12. jūlija pēcpusdienas līdz 13. jūlija plkst. 6.00 novērsti 80 ekstremālo laikapstākļu radītie elektrotīkla bojājumi. Pirmdienas rītā elektroapgāde vēl traucēta ap 480 klientu, un darbs pie bojājumu novēršanas turpinās.
Svētdienas pēcpusdienā vienlaikus atslēgto klientu skaits Latvijas austrumu daļā sasniedza aptuveni 9300. Bojājumus elektrotīklā radīja gaisvadu līnijās iegāzti koki un zari, kā arī zibens un stiprā vēja ietekmē bojāti balsti un citi elektrotīkla elementi. Lielākie postījumi fiksēti Rēzeknes novadā.
Pie bojājumu novēršanas visās postošā pērkona negaisa skartajās teritorijās strādājušas vairāk nekā 60 brigādes.
Ja pēc ekstremāliem laikapstākļiem pilsētvidē vai dabā tiek pamanīti elektrotīkla defekti (piemēram, sašķiebies elektrības stabs), iedzīvotāji aicināti par to ziņot "Sadales tīklam" – mājaslapā, sadaļā "Pieteikt bojājumu". Konkrētais rīks ir pieejams viedtālrunī, tas ļauj pievienot fotogrāfiju un precizēt defekta atrašanās vietu. "Sadales tīkls" pateicas iedzīvotājiem, kas aktīvi ziņojuši par bojājumiem un infrastruktūras defektiem – tas palīdz ātrāk identificēt visas bojājumu vietas.
Vētras un pērkona negaisi visvairāk apdraud gaisvadu elektrolīnijas kailvadu izpildījumā. Šādas elektrolīnijas veido apmēram 31 % no visa sadales elektrotīkla. "Sadales tīkls" veic regulāras investīcijas elektrolīniju pārbūvē kabeļu izpildījumā, tādējādi veidojot pret laikapstākļu ietekmi arvien noturīgāku elektrotīklu. Pašlaik izolēta elektrotīkla (pazemes vai gaisa kabeļlīnijas) īpatsvars sasniedz jau 69 %. Papildus ik gadu vidēji 4000 kilometru garumā no potenciāli bīstamiem kokiem un krūmiem tiek attīrītas gaisvadu elektrolīniju trases.
Kā vēstīts, svētdien, 12. jūlijā, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) valsts austrumu daļā bija izsludinājis dzelteno un oranžo pērkona negaisa brīdinājumu.