Konusi ceļu pagaidu satiksmes norobežošanai.
Novadu ziņas
Šodien 15:19
Drīzumā uzsāks Skolas ielas pārbūvi Preiļu novada Riebiņos
Drīzumā tiks uzsākta Skolas ielas pārbūve Preiļu novada Riebiņos.
Satiksmes organizācijas shēma Riebiņos (ekrānuzņēmums no Preiļu novada pašvaldības mājaslapas)
Darbus veic SIA "VLAKON", tie tiks veikti diennakts gaišajā laikā, paredzētās satiksmes organizēšanas izmaiņas tiks saglabātas pēc darba laika beigām, brīvdienās, kā arī citos gadījumos. Darbi tiks pabeigti 2027. gada augustā.
Aicinām iedzīvotājus un viesus būt saprotošiem un ievērot shēmās norādītās ceļa zīmes.