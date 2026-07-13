Drīzumā uzsāks Skolas ielas pārbūvi Preiļu novada Riebiņos
Foto: LETA
Konusi ceļu pagaidu satiksmes norobežošanai.
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Drīzumā uzsāks Skolas ielas pārbūvi Preiļu novada Riebiņos

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Drīzumā tiks uzsākta Skolas ielas pārbūve Preiļu novada Riebiņos.

Drīzumā uzsāks Skolas ielas pārbūvi Preiļu novada ...
Satiksmes organizācijas shēma Riebiņos (ekrānuzņēmums no Preiļu novada pašvaldības mājaslapas)
Satiksmes organizācijas shēma Riebiņos (ekrānuzņēmums no Preiļu novada pašvaldības mājaslapas)

Darbus veic SIA "VLAKON", tie tiks veikti diennakts gaišajā laikā, paredzētās satiksmes organizēšanas izmaiņas tiks saglabātas pēc darba laika beigām, brīvdienās, kā arī citos gadījumos. Darbi tiks pabeigti 2027. gada augustā.

Aicinām iedzīvotājus un viesus būt saprotošiem un ievērot shēmās norādītās ceļa zīmes.

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