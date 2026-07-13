Alūksnes Pils ielas posmus slēdz satiksmei sakarā ar remontdarbiem
No 13. līdz 15. jūlijam Pils ielā Alūksnē tiks ieklāta jaunā asfalta seguma virskārta.
No 13. līdz 15. jūlijam Pils ielā Alūksnē tiks ieklāta jaunā asfalta seguma virskārta un darbu veikšanas laikā iela autotransporta kustībai būs slēgta pa posmiem. Pašvaldība aicina autovadītājus būt saprotošiem, ievērot izvietotās satiksmes organizācijas zīmes un izvēlēties apbraucamos ceļus. Jāņem vērā, ka darbu veikšanas laikā īslaicīgi ar autotransportu nebūs iespējams piekļūt mājām, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām attiecīgajā ielas posmā.
Būvuzņēmējs SIA “Limbažu ceļi” informē, ka ielu autotransporta kustībai paredzēts slēgt pakāpeniski – pa posmiem. Viens no posmiem būs no Rīgas ielas līdz Blaumaņa ielai, otrs – no Blaumaņa ielas līdz Rijukalna ielai. Katra atsevišķā ielas posma slēgšana ir plānota uz vienu dienu.
Lai atvieglotu transporta pārvietošanos un darba organizāciju, ir sagatavotas satiksmes organizācijas shēmas ar apbraukšanas ceļiem katram slēgtajam ielas posmam. Autovadītāji aicināti iepazīties ar šo informāciju, lai veiksmīgi plānotu maršrutus un ikdienas gaitas.