Novadu ziņas
Šodien 08:35
Gulbenes novadā būs jauns atkritumu apsaimniekotājs
No 22. jūlija Gulbenes novadā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošinās SIA "ZAAO".
Aicinām iepazīties ar nešķiroto sadzīves, bioloģisko, iepakojuma un stikla atkritumu konteineru tukšošanas izmaksām dažādos tilpumos, lai atvieglotu orientēšanos jaunajā atkritumu apsaimniekošanas tarifā.
Svarīgi: papīra, plastmasas, metāla iepakojuma un stikla iepakojuma šķirošanas konteineri privātmājām būs pieejami Gulbenē, Ceļmalās, Druvienā, Galgauskā, Jaungulbenē, Lejasciemā, Līgo, Litenē, Lizumā, Margās, Ozolkalnā, Rankā, Sinolē, Staros, Stāķos, Svelberģī, Tirzā, Vecstāmerienā un Šķieneros. Visā novadā būs pieejami arī publiskie šķirošanas punkti.
Bioloģisko atkritumu šķirošanas konteineri privātmājām būs pieejami tikai Gulbenes pilsētā.