Gulbenes novadā būs jauns atkritumu apsaimniekotājs
Foto: Evija Trifanova/LETA
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Gulbenes novadā būs jauns atkritumu apsaimniekotājs

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No 22. jūlija Gulbenes novadā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošinās SIA "ZAAO".

Gulbenes novadā būs jauns atkritumu apsaimniekotāj...

Aicinām iepazīties ar nešķiroto sadzīves, bioloģisko, iepakojuma un stikla atkritumu konteineru tukšošanas izmaksām dažādos tilpumos, lai atvieglotu orientēšanos jaunajā atkritumu apsaimniekošanas tarifā.

Svarīgi: papīra, plastmasas, metāla iepakojuma un stikla iepakojuma šķirošanas konteineri privātmājām būs pieejami Gulbenē, Ceļmalās, Druvienā, Galgauskā, Jaungulbenē, Lejasciemā, Līgo, Litenē, Lizumā, Margās, Ozolkalnā, Rankā, Sinolē, Staros, Stāķos, Svelberģī, Tirzā, Vecstāmerienā un Šķieneros. Visā novadā būs pieejami arī publiskie šķirošanas punkti. 

Bioloģisko atkritumu šķirošanas konteineri privātmājām būs pieejami tikai Gulbenes pilsētā.

Ar atkritumu apsaimniekošanas cenām var iepazīties pašvaldības mājaslapā.

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