FOTO, VIDEO: "Varēju atslēgties no politikas!" Kulbergs apmeklē amerikāņu auto festivālu Igaunijā
Nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Igaunijas pilsētā Hāpsalā norisinājās viens no lielākajiem amerikāņu automobiļu entuziastu saietiem Baltijā "American Beauty Summer Meet", kurā Jauns.lv manīja arī Latvijas premjerministru Andri Kulbergu.
Pasākums pulcēja simtiem klasisko un moderno amerikāņu spēkratu īpašnieku un apmeklētāju, kuri trīs dienu garumā varēja apskatīt automašīnu izstādi, baudīt izklaides programmu un vērot dragreisa sacensības Kiltsi lidlaukā. Latvijas Ministru prezidents Andris Kulbergs pasākumā Jauns.lv jautri noteica, ka "viņam izdevies atrast laiku sev".
Amerikāņu automobiļu entuziastu saiets Igaunijā
Nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Igaunijas pilsētā Hāpsalā norisinājās viens no lielākajiem amerikāņu automobiļu entuziastu saietiem Baltijā "American ...
Vēlāk sociālajos tīklos premjers apstiprināja, ka piedalās pasākumā ne pirmo gadu vien. "Paldies, Hāpsalas "American Beauty Car Meet" – bija lieliska nedēļas nogale, un prieks atkal piedalīties, kā vienmēr. Labākais amerikāņu auto pasākums Baltijā un, iespējams, visā reģionā!" vientē "Instagram" pauda premjers".
"Varēju atslēgties no politikas, satikt lieliskus amerikāņu auto entuziastus, izbaudīt savu klasisko "Dodge Challenger 440 SixPack" un, pats galvenais, labi pavadīt laiku," pauda Kulbergs.
Tāpat politiķis norādīja, ka Kabli pilsētiņā gandrīz notrieca Igaunijas prezidentu Alaru Karisu. "Pieķēru viņu ar Latvijas saldējumu rokās," sociālajā tīklā norādīja premjerministrs.
Jāpiebilst, ka pirms kļūšanas par Saeimas deputātu Kulbergs ilgus gadus bija pazīstams kā uzņēmējs un auto nozares eksperts. Viņš strādājis "Lattelekom" par mārketinga programmu un starptautisko attiecību vadītāju, bijis SIA "Auto Torino" rīkotājdirektors, SIA "Auto Group Baltic" reģionālais vadītājs, kā arī auto izplatīšanas uzņēmumu grupas "Inchcape" vadītājs Latvijā. Tāpat viņš vadījis Latvijas Auto asociāciju un bijis Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis.
Andris Kulbergs par Ministru prezidentu kļuva 2026. gada 28. maijā, kad Saeima apstiprināja viņa vadīto valdību. Koalīciju veido deputāti no "Apvienotā saraksta" (13 deputāti), Nacionālās apvienības (12), Zaļo un Zemnieku savienības (16) un "Jaunās Vienotības" (25). Tādējādi koalīcijas frakcijām kopumā ir 66 balsis.